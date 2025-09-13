Su nombre e historia ha conmocionado a miles de personas. El 10 de septiembre, Alicia Matías Teodoro, checadora en el paradero del Metro Santa Marta cuidaba a su nieta Jazlyn, de dos años, cuando la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, alcaldía Iztapalapa, las tomó por sorpresa.

La onda expansiva del fuego las alcanzó. La mujer de 49 años resguardó a su nieta y la salvó. Diez minutos antes de la tragedia, en un grupo de WhatsApp de la familia, la abuelita publicó una fotografía que mostraba cómo cuidaba de su pequeña entre los brazos.

Difunden foto de abuelita Alicia con su nieta antes de la explosión

Sin soltarla y con la niña entre sus manos, pese a las quemaduras, Alicia caminó en busca de ayuda a pesar de las heridas en el cuerpo, la mujer logró alejarse de la zona de peligro y al caminar, un policía de la Ciudad de México (CDMX) las ayudó.

La primera imagen que se conoció de ambas fue a través de un video donde las dos presentan graves quemaduras. Alicia se aferró y salvó a su nieta, sin embargo, ambas se encuentran hospitalizadas debido a la gravedad de las heridas.

Hoy una fotografía que se compartió en un chat familiar da cuenta del amor de Alicia por su pequeña Jazlyn, quien estaba dormida en sus brazos casi al final de su jornada laboral en el paradero, fotografía que fue enviada a sus familiares 10 minutos antes del accidente.

¿Cuál es el estado de salud de la abuelita que salvó a su nieta?

Ayer el gobierno de la Ciudad de México (CDMX), a través de la Secretaría de Salud, dio por muerta a Alicia, quien continúa en terapia intensiva y estable, en el Hospital Magdalena de las Salinas, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Alicia Matías Teodoro “le sigue dando batalla a esta guerra” luego de resultar gravemente herida por las quemaduras al resguardar a su nieta, expresó Sandra, su hermana.

“Mi hermana no ha fallecido, sigue viva y sigue luchando para salir adelante”, declaró Sandra a los reporteros que se encuentran afuera del hospital.