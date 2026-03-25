Confirman muerte de Eduardo Ochoa, mayor productor platanero en Colima; comando armado lo habría levantado

Este martes se confirmó que el cuerpo localizado el pasado fin de semana en la zona de Boca de Apiza, en Michoacán, pertenece a al líder productor platanero de Colima, Eduardo Ochoa Arias de 48 años.

Su desaparición no solo movilizó a las autoridades, sino a cientos de trabajadores y familias que dependían directamente de sus campos de cultivo.

Tristeza en Colima...



Fue localizado el cuerpo del empresario platanero Eduardo Ochoa Arias, desaparecido el 13 de marzo.



Familiares exigieron su búsqueda; hasta ahora no hay detenidos.@Marcia_Colima con la información en #PrimeraLíneas pic.twitter.com/Ig1cXiQdtd — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 25, 2026

Grupo armado habría levantado a Eduardo Ochoa en poblado de Colima

Todo comenzó la tarde del pasado 13 de marzo. Eduardo se encontraba en el poblado de Cerro de Ortega, una zona clave para la producción agrícola, cuando un comando armado lo interceptó y se lo llevó por la fuerza.

La ficha de búsqueda circuló por todo el estado y la denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado de Colima activó los protocolos de localización, aunque para su familia, los resultados tardaron demasiado en llegar.

Protestas y bloqueos: El reclamo de la población en Colima

Durante el pasado fin de semana, la desesperación de los allegados de Ochoa Arias se desbordó hacia las carreteras. Familiares, amigos y sus propios empleados realizaron bloqueos y manifestaciones exigiendo que el empresario regresara sano y salvo.

La presión social era enorme, pues Eduardo no era cualquier productor; era considerado uno de los pilares económicos más importantes de la región platanera.

Encuentran cuerpo de líder platanero en Michoacán

Mientras las protestas seguían, el sábado por la tarde se reportó el hallazgo de un cuerpo en la playa de Boca de Apiza, justo en la frontera entre Colima y Michoacán.

Debido al estado en que se encontraba, fue necesario realizar pruebas genéticas de ADN para tener certeza total. Los resultados finalmente confirmaron lo que nadie quería escuchar: los restos correspondían al empresario platanero.

🚨 La desaparición del empresario Eduardo Ochoa Arias provocó nuevas protestas en Tecomán, Colima, donde jornaleros bloquearon la autopista Colima-Manzanillo.https://t.co/Xbpeegx759 pic.twitter.com/av6mkvWHou — INFO7MTY (@info7mty) March 21, 2026

Son 2 mil familias sostenidas por generación de empleo de Eduardo Ochoa

Más allá de la pérdida humana, la muerte de Eduardo Ochoa Arias sacude la estructura laboral de la zona. Se estima que sus empresas generaban al menos 2 mil empleos directos e indirectos en Colima y Michoacán.

Ayer, en el templo de San Juan Pablo Segundo, se celebró una misa para pedir por su eterno descanso, donde el reclamo principal fue la falta de seguridad para quienes invierten y trabajan el campo en estas zonas de conflicto.

Sin detenidos tras el asesinato del productor

La Fiscalía no ha reportado la detención de ningún sospechoso relacionado con el secuestro y posterior homicidio de Ochoa Arias.

El caso se suma a la lista de deudas pendientes de la justicia en el estado, mientras el sector agrícola pide garantías para poder seguir operando sin miedo.