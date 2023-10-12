Mexicana atrapada en Israel muestra cómo es el búnker en el que se resguarda

Miles de mexicanos han quedado varados en medio del conflicto de Israel con el grupo extremista Hamás, pidiendo ayuda al gobierno de México para salir de la zona de guerra. Las alertas de misiles y el peligro que representa los mantiene en la angustia.

Claudia García cuenta cómo llegó a Israel para trabajar vía remota; sin embargo, la guerra estalló nuevamente, mientras que la mexicana de 31 años busca salir de la zona. A través de videos, compartió a Fuerza Informativa Azteca (FIA) cómo luce el búnker en el que se resguarda cuando hay ataques, mismo que se encuentra en la casa de sus suegros.

¿Cómo es un búnker en Israel?

La mexicana explicó cómo es el búnker en el que se mete cuando escucha las alertas de misiles.

“En los departamentos que están muy cerca de la frontera, o lo más cercano a Gaza, tienen directamente estos cuartos en el apartamento y cada persona los acondiciona como sea, aquí no se utiliza en el día a día. Es un cuarto como de visitas inesperadas, pero existe una cama para dormir en el caso de que existan las explosiones, como en los últimos días”, dijo a FIA.

Asimismo, añadió que en el búnker hay comida y objetos especiales para los más pequeños: “En caso de que haya niños, que también hay nietos en esta casa y sobrinos hay juguetes para los niños en caso de permanecer más tiempo”, dijo.

Solo 276 mexicanos han sido repatriados a México desde Israel

Pese a lo dicho por el gobierno mexicano, hasta el momento solo 276 mexicanos han sido repatriados al país. Este 12 de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que son al menos mil los que pidieron salir de la zona de guerra.

Así regresaron a tierras aztecas los mexicanos que se encontraban en #Israel en medio del conflicto con #Hamás



La aeronave aterrizó la noche de este miércoles en el #AIFA; a bordo también venía la Selección Mexicana de Gimnasia Rítmica.https://t.co/JHW8ptPrxj pic.twitter.com/ILRhisM94z — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 12, 2023

Será este viernes cuando dos aviones de la Fuerza Aérea Mexicana vuelen a Israel para rescatar a más mexicanos que están en ese país. Asimismo, destacó que el gobierno de México realizaría un puente aéreo, pues a causa de que el conflicto sigue escalando, no pueden perder tiempo.