Revela contralor interno irregularidades en el INE

A unos días de darse el relevo en la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), el contralor interno del instituto, Jesús George Zamora, reveló irregularidades millonarias en el gasto durante la gestión de Lorenzo Córdova, que ponen bajo investigación su administración.

“Son varios rubros que el propio informe señala respecto a posibles responsabilidades que puedan existir si en la etapa de investigación así lo determina, en caso de que exista algún delito o la presunción de un delito se le da vista a la fiscalía anticorrupción”, dijo el contralor.

En una reunión con diputados de Morena, PT y Partido Verde, mostró auditorías que señalan que el INE gasta mucho y mal, sobreestima costos en contrataciones y ha creado y ha creado estructuras orgánicas y puestos sin fundamento técnico.

Contralor interno puso cuentas sobre la mesa

Y el contralor informó que hay 70 millones de pesos del procesos de modelo de gestión que no ha servido, y dinero que no se ha comprobado del fondo de apoyo a la observación electoral.

En licitaciones y adjudicaciones de bienes y servicios, las cuentas del INE no cuadran. En 2022, hay 80 observaciones por inconsistencias financieras pendientes de aclarar. El monto solicitado fue de 680 millones de pesos y solo se gastaron 531 millones de pesos.

“Es decir existente 149 millones de pesos adicionales respecto a lo solicitado a la Cámara de Diputados y lo que fue aprobado y lo que fue gastado, 25 % de remanente es muy alto y por lo cual, pueden ser motivo de creación de proyectos que no son indispensables para el funcionamiento de la institución, es un incentivo para gastar de más”, dijo el funcionario.

Gasto millonario en creación de plazas que duplican funciones

Jesús George Zamora comentó también que en la creación de estructuras orgánicas hay un gasto millonario que duplica funciones en distintas plazas.

“Si lo vemos desde 2008 a 2022 tenemos un total erogado en la institución de 138 mil 193 millones de pesos que esto debe visualizarse en los términos en que se ve hasta el momento en las auditorias de falta de criterio en la creación de estas estructuras orgánicas”, declaró el contralor.

También identificaron como una mala práctica que más del 50 por ciento del presupuesto del INE se gasta en el último trimestre de cada año, para no regresar recursos a la Tesorería de la Federación.

Para la Contraloría Interna, los remanentes del INE en la administración de Córdova hoy también está bajo la lupa.

De 2014 a 2022 el INE ejerció un presupuesto total de más de 139 mil millones de pesos y sus remanentes o lo que no ha gastado asciende a 8 mil 157 millones.

“Un promedio en todos los años del 6% en todos los remanentes presupuestales, que por una parte se destinan a los fideicomisos que ha creado la institución, lo que observamos es que el funcionamiento de los fideicomisos, el origen de los recursos que integran los fideicomisos puede ser cuestionable en términos de planeación presupuestaria”, declaró Jesús George Zamora.

Contralor acusó a Córdova de pretender dejar un Órgano Interno de Control a modo

Y fue más allá. George Zamora acusó a Lorenzo Córdova de pretender dejar un Órgano Interno de Control a modo.

“En estos últimos meses el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, intenta anular el servicio de carrera del órgano interno de control y, esto significa que pareciera que quiere un órgano interno de control a modo donde designa a los integrantes, a sus auditores, a sus investigadores que los intenta designar vía el consejo general”.

Las observaciones al gasto del INE seguirán la ruta para comprobar el gasto en caso contrario habrá responsabilidad en contra de funcionarios.