La fiesta de XV años en Tabasco que nadie quiere explicar

Una fiesta de XV años en Villahermosa, Tabasco que parecía solo un evento familiar terminó convirtiéndose en una polémica política. El nombre que está en el centro de la discusión es el de Juan Carlos Guerrero Rojas, un contratista vinculado con contratos de Petróleos Mexicanos (Pemex), cuya celebración multimillonaria para su hija provocó críticas, sospechas y una lluvia de deslindes políticos.

La celebración, que se realizó en Tabasco, fue tan ostentosa que rápidamente llamó la atención de medios y redes sociales. Y conforme comenzaron a surgir cuestionamientos sobre el origen de los recursos y las relaciones políticas del empresario, los partidos empezaron a marcar distancia.

¿Por qué la fiesta de XV años en Tabasco generó tanta polémica?

La fiesta duró dos días completos y, según reportes, incluyó artistas de talla internacional, producción de gran escala y hasta la participación de influencers dedicadas a promocionar productos de lujo.

Entre ellas estuvo la creadora de contenido Priscila Escoto, quien incluso grabó un video desde Japón explicando que compró un regalo especial para la quinceañera por encargo del empresario.

Se trataba de un bolso de una marca exclusiva cuyo valor, incluso de segunda mano, puede alcanzar entre 600 mil y 1 millón 200 mil pesos.

La opulencia mostrada en la fiesta generó incomodidad y críticas, sobre todo porque Guerrero Rojas ha sido señalado como beneficiario de contratos públicos.

PRD y Morena se deslindan del contratista tabasqueño

Tras la polémica, dirigentes políticos comenzaron a deslindarse públicamente del contratista. Desde el Partido de la Revolución Democrática en Tabasco, su dirigente Rafael Acosta aseguró que Guerrero Rojas no pertenece a ese partido.

“No, no, no, al contrario, le decía que está afiliado a Morena, aparte de ello, si revisamos sus perfiles en las redes sociales, aparece abrazado del gobernador del estado”.Sin embargo, desde Morena también rechazaron cualquier vínculo.

El dirigente estatal Jesús Selván insistió en que se trató únicamente de un evento privado. “Se trata de un evento estrictamente privado organizado por particulares, que no tienen ninguna relación ni con el gobierno ni con Morena… ligar… no porque se tabasqueño ya tiene que ser de Morena, ¿verdad?”.

Oposición pide investigar contratos y posibles influencias de Juan Carlos Guerrero Rojas

Desde la oposición, las críticas han sido más duras. El dirigente del Partido Revolucionario Institucional en el estado, Miguel Barrueta, señaló que el empresario forma parte de un círculo cercano a figuras políticas tabasqueñas.

Incluso mencionó al exsecretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández. “Las amistades se denotan como Oropeza, como Adán Augusto que están involucrados en este círculo en el tema de los nuevos millonarios del bienestar… ligar… todos son amigos y ahí está la comparsa completa”.

Barrueta también aseguró que el crecimiento económico del empresario coincidió con el inicio de la llamada Cuarta Transformación. “Juan Carlos, es de Comalcalco, Tabasco, un empresario básicamente comerciante… que empieza como comerciante y que en los tiempos ya llegados de la transformación de cuarta, comenzó a recibir contratos en empresas petroleras y se multiplicaron cada uno de ellos”.

La crítica política y el papel de los medios tras la fiesta de XV años en Tabasco

La cobertura mediática del evento generó un fuerte debate político. Mientras algunos sectores piden investigar posibles conflictos de interés o tráfico de influencias, otros acusan a la oposición y a los medios de intentar politizar un evento privado.

Jesús Selván defendió esta postura: “A los que Pepín les ha llamado buitres, están como a la cacería de algún dato, de algún detalle, hasta de una fiesta privada como esa, para tratar de endosarlo con Morena”.

Pero desde el PRI, la respuesta fue clara. “Y los periodistas… ¡por favor! No es un tema de echarles la culpa, los periodistas están cumpliendo su función”. Por ahora, la polémica sigue creciendo. Y lo que comenzó como una fiesta familiar terminó exhibiendo un debate más amplio sobre riqueza, poder político y transparencia en Tabasco.

