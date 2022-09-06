Madres de EU piden medidas más radicales en control de armas

Las madres estadunidenses que perdieron a sus hijos debido a la violencia con armas de fuego están pidiendo al Gobierno de Estados Unidos (EU) que efectúe medidas más radicales respecto el control de armas para poder poner fin a la violencia.

Solo el año pasado, más de 50 niños fueron asesinados por disparos de arma de fuego en Chicago, EU. La vida de Angela Gregg cambió por completo hace un año cuando su hijo, Mychal "MJ" Moultry Jr., de cuatro años, perdió la vida tras varios disparos. Ahora, Gregg está en proceso de mudarse de Alabama a Chicago con la esperanza de hacer justicia por su hijo.



Angela Gregg, madre de Mychal "MJ" Moultry Jr:

MJ tenía cuatro años. Era mi único hijo y era un niño brillante.

MJ se estaba trenzando el cabello con su padre en un apartamento durante el fin de semana del Día del Trabajo en septiembre. Gregg estaba afuera comprando bocadillos. "Escuché disparos, muchos disparos, uno tras otro. La esteticista llamó y dijo que tenía que entrar a la casa de inmediato porque MJ había resultado herido", agregó Gregg. En total fueron veintisiete disparos. Dos impactaron a MJ.



Angela Gregg, madre de Mychal "MJ" Moultry Jr:

Podía sentir en mi alma que mi bebé murió ese día. Sé que luchamos durante dos días para salvarlo, pero mi alma sabía que mi bebé se había ido. Sentí que me dejaba. Mi único pensamiento era quién me lo quitó, quién podría haberme hecho esto.

Eight months of U.S. gun violence in 2022, as of #September1st:



•13,600+ gun deaths

•26,500+ gun injuries

•450+ mass shootings

•700+ children shot

•3,400+ teenagers shot

•750+ defensive use incidents

•1,000+ unintentional shootings

~16,000+ suicides [CDC estimate] — The Gun Violence Archive (@GunDeaths) September 1, 2022

Las cifras de violencia armada en Chicago son una lectura sombría. El año pasado fue el más mortífero para la ciudad en un cuarto de siglo. En total, los datos policiales muestran que hubo 3 mil 561 tiroteos en Chicago, incluidos casi 800 homicidios.

Otras revisiones de los medios revelan que casi 300 niños menores de 18 años recibieron disparos, dejando como resultado más de 50 muertes.

El hijo de Elizabeth Ramírez, Harry, fue asesinado en el año 2011. Estaba en su propia fiesta de cumpleaños cuando un hombre armado enmascarado entró y comenzó a disparar.



Elizabeth Ramírez, madre de Harry:

Estoy harta y cansada de estar harta, y cansada de ver a tantos niños asesinados y madres pasando por mi dolor.

En respuesta, Ramírez creó Padres por la Paz y la Justicia, una organización sin ánimo de lucro que ayuda a prevenir la violencia armada y brinda atención a las personas afectadas, además de que pugna por medidas más radicales en control de armas.



Elizabeth Ramírez, madre de Harry:

Está empeorando. La violencia ha aumentado demasiado. Están matando a más niños y más asesinos se están saliendo con la suya.

HAPPENING NOW: Minnesota @momsdemand volunteers are here at Duluth Superior #Pride. Stop by to talk about how we can work together to #DisarmHate and keep our communities safe from gun violence! #MNLeg pic.twitter.com/HB5GosSLhF — Sarah Mikesell (@DuluthMomSarah) September 3, 2022

Madres exigen medidas más radicales para poner fin a la violencia armada en EU

Tanto Ramírez como Gregg sienten que es hora de tomar medidas más radicales para resolver el problema de la violencia armada en Chicago.

Angela Gregg, madre de Mychal "MJ" Moultry Jr:

Si quieren mi opinión, creo que deberían traer a la Guardia Nacional. Los niños están muriendo. Todos los días mueren niños aquí. Traigan a la Guardia Nacional. Tráigannos ayuda. Necesitamos ayuda. Necesitamos que esto se controle. Necesitamos que esto se contenga.

Gregg continúa su lucha por la justicia por MJ, por ello exige medidas más radicales en control de armas. Ella espera que, logrando esto, también pueda traer esperanza a otras madres que han perdido a sus seres queridos por la violencia armada y enviará un mensaje a quienes cometen tales crímenes.