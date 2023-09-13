Corea del Norte lanzó dos misiles contra el mar de Japón

Corea del Norte lanzó misiles este miércoles 13 de septiembre de 2023 contra el Mar del Este, conocido como Mar de Japón. El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur detectó el lanzamiento.

Los misiles pidieron caer fuera de la zona económica exclusiva nipona, aseguró el gobierno japonés y hasta el momento no reportan daños. Los misiles despegaron desde el aeropuerto de Pyongyang Sunan alrededor de las 11:40 horas, tiempo local, 21:40 horas tiempo del centro de México, de acuerdo con el Ejército surcoreano.

(URGENT) N. Korea fires unspecified ballistic missile toward East Sea: S. Korean military https://t.co/OFJxMzt7vC — Yonhap News Agency (@YonhapNews) September 13, 2023

La milicia de Corea del Norte aseguró que continúa con seguimiento y vigilancia ante lanzamientos de misiles adicionales, así como una estrecha cooperación con Estados Unidos, mencionó en un comunicado retomado por la agencia de noticias sudcoreana Yonhap.

El Estado Mayor de Corea del Sur externó su condena a los lanzamientos porque los consideró un “acto de provocación significativo”, ya que violan las resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, respecto a los lanzamientos norcoreanos de misiles.

Kim Jong Un se reunió con Vladimir Putin

Cabe recordar que este ataque ocurrió cuando el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, sostuvo una reunión con Vladimir Putin, presidente de Rusia, en el Cosmódromo Vostochni, en la región de Amur, antes de su cumbre prevista para hoy.

Kim Jong Un, líder de Corea del Norte y Vladimir Putin, presidente de Rusia. |Reuters.

En este evento, trataron asuntos militares, la guerra en Ucrania y la posible ayuda rusa al programa de satélites norcoreanos. Incluso el mandatario ruso habló la posibilidad de enviar un cosmonauta de Norcorea al espacio.

Después de la visita al cosmódromo, ambos hablaron sobre áreas de cooperación y de asuntos mundiales son sus respectivos ministros.

El dictador supremo de Corea del Norte, Kim Jong Un, acaba de llegar a Rusia para reunirse con Putin. Llegó en su tren privado de lujo, ultra blindado. Es la primera vez que sale del país en más de cuatro años. Los dos mayores asesinos del planeta juntos. pic.twitter.com/hJkxGvQlBg — Agustín Antonetti (@agusantonetti) September 12, 2023

Después de ello, tuvieron un almuerzo de albóndigas rusas, hechas con cangrejo de Kamchatka, para después comer esturión con setas y papas.

Kim Jong Un brindó con una copa de vino por la victoria de “la gran Rusia” y por la amistad entre ambas naciones. Incluso auguró la victoria de Rusia en la que calificó como la “sagrada lucha” contra Occidente en la guerra de Ucrania.

“El ejército y el pueblo rusos obtendrán sin duda una gran victoria en la sagrada lucha por el castigo de un gran mal que pretende la hegemonía y alimenta una ilusión expansionista”, declaró Kim, mientras alzaba su copa.

