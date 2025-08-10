VIDEO: Fortísimo rayo cae sobre CDMX y causa que sismógrafos se activen

Este sábad 9 de agosto se registró una fuerte tormenta en el Valle de México, que dejaron inundaciones principalmente en el municipio de Ecatepec, en esl Estado de México (Edomex) y en la zona oriente de la Ciudad de México (CDMX), en donde se captó la caída de un rayo.

Algunas de las vialidades más afectadas por las inundaciones fueron Avenida Nacional y la Calzada Ignacio Zaragoza.

Fueron las cámaras de Webcams que captaron la caída del rayo, en la zona poniente, principalmente en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Rayo causó “microsismos” en el poniente de CDMX

Miguel Ángel López, geólogo, reportó que la tormenta que azotó a la capital, causó movimientos similares a los que ocasionan los microsismos con epicentro en la capital.

“Fuerte tormenta eléctrica en la Ciudad de México: así se registraron los rayos más intensos en mi zona. El “retumbo” o movimiento del suelo provocado por los truenos puede ser detectado por algunos instrumentos sísmicos debido a su intensidad”, compartió a través de redes sociales.

pic.twitter.com/Toy5nAJm8z — Miguel Angel Lopez A. (@miguel_quake) August 1, 2025

Activan alerta violeta en alcadía de CDMX por lluvias hoy 9 de agosto

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX activan la alerta púrpura en la Álvaron Obregón por el pronóstico del clima de lluvias torrenciales durante el sábado.

Mientras que en el resto de alcaldías se activaron la alerta amarilla y naranja por fuertes precipitaciones, por lo que se exhorta a la ciudadanía a tomar precauciones.