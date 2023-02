Corrupción devora negocios de emprendedores en México

En México, la corrupción acaba con los negocios y emprendimientos, que son la base de la economía, que buscan el sostén de su familia, de personas como el caso de Miguel Medina, quien es emprendedor y ahora parte de su patrimonio permanece en su cochera.

“Esto es lo que queda de lo que en alguna vez fue mi patrimonio, mis ahorros,mi inversión”, dice Miguel Medina, mientras muestra la manta del restaurante de cochinita pibil que buscaba instalar en su cochera para mantener a su familia, ya que su salario no le alcanzaba.

“Puse este local que hoy en día me trae mucha tristeza porque le invertí mucho dinero, parte de mi patrimonio”, cuenta el emprendedor.

Contó a Fuerza Informativa Azteca que hace unos meses acudió al municipio de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México (Edomex), para hacer su trámite regularización y uso de suelo que le exige la ley, pero las autoridades le dijeron que no había licencia y que podría abrir su negocio, pues más tarde recibiría una visita para regularizarlo.

“A la semana me parece que vienen de normatividad y me empiezan a revisar el local, me dan el visto bueno, pero al final del día que la licencia no me la podían entregar, que tenía que esperarme y que lo único que podía hacer es que podía trabajar y que siempre y cuando a ellos les pagara y que al final de 3 o 4 pagos me iban a entregar el recibo y con ese recibo yo ya podría ir a regularizarse para sacar mi licencia de uso suelo”, contó.

Por corrupción, pedían a emprendedor 2 mil pesos

Miguel Medina contó que debido a la corrupción pagó mil 500 pesos mensuales y después de tres meses, aumentó a 2 mil pesos y exigían más dinero, pero él también pidió su recibo, pues no podría ir a salubridad.

“Les dije no puedo sacar mi licencia de seguridad e higiene, todo ese tipo de situaciones, no me permitían, seguir el trámite, al final del día vuelvo ir y me encuentro en normatividad, en el departamento que te comento y la persona que venía a visitarme era la que recibía los documentos”.

Al no sufragar los pagos y la negativa de funcionarios para darle la licencia de uso de suelo Miguel comenzó que analizar lo que iba a hacer con su negocio. Días después, un grupo que dijo ser de la delincuencia organizada, quien les exigió dinero.

“Recibo una llamada telefónica, yo salgo me asomo y me dicen ves el coche verde que está ahí, pues somos de la Familia Michoacán necesitamos que nos entregues ahora 10 mil pesos, ya te tenemos ubicado”, relató.

Expertos indican que como Miguel, muchos emprendedores se enfrentan a la corrupción, que lejos de ayudarla, compromete su patrimonio invertido en su negocio.

“Se tienen que enfrentar a este tipo de mecanismos de corrupcióny lamentablemente no se denuncian y utilizan el engaño, utilizan la amenaza y ponen en jaque, el patrimonio de muchísima gente”, expresó Ángel Méndez, experto en Finanzas.

El empresario decidió cerrar su negocio ante la falta de respuesta de autoridades que le dieran su permiso para operar.

“En qué país estamos, es bien triste que en todos lados donde te paras, si y quieres ser honesto, el mismo gobierno, no te deja ser honesto, el mismo gobierno, es que le te dice entrale a la corrupción conmigo, ven vamos de la mano, este país, solamente funciona si das mochada”, expresó.