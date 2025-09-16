¡En plena fiesta! Cortocircuito en concierto de Santa Fe Klan asusta a asistentes en García, Nuevo León

Durante los festejos del Grito de Independencia en García, Nuevo León, se vivieron momentos de tensión, cuando un cortocircuito asustó a los asistentes en el concierto de Santa Fe Klan.

El incidente no dejó personas heridas o daños materiales graves, afortunadamente todo se quedó en un gran susto.

Por su parte el rapero mexicano continuó con el espectáculo, como si nada hubiera pasado. El video de los hechos se hizo viral en redes sociales.

Serpentina provoca cortocircuito en el concierto de Santa Fe Klan

Testigos aseguran que el cortocircuito fue ocasionado por las serpentinas metálicas que quedaron enredadas en las líneas de luz del escenario principal; estos elementos eran parte de la presentación del rapero en el municipio de García, Nuevo León.

En los videos compartidos en redes sociales, se puede ver como las serpentinas quedan enredadas en los cables, provocando varios chispazos.

Además, puede verse como las personas cercanas a la zona, entre golpes y unos cuantos codazos, intentaban alejarse del lugar, esto acompañado de algunos gritos en cada uno de los chispazos.

⚡🎶 Corto circuito en el Grito de Independencia en #García, NL: explosiones y caos durante el concierto de Santa Fe Klan, aparentemente por el lanzamiento de papeles hacia los cables de alta tensión pic.twitter.com/IhUNwqGlbB — adn40 (@adn40) September 16, 2025

Después del estruendo, autoridades municipales revisaron la zona para asegurarse que todo estuviera en orden, y tras realizar el chequeo, aseguraron que la zona se encontraba fuera de peligro.

El concierto de Santa Fe Klan en García, formaba parte de las celebraciones por el Día de la Independencia en el estado de Nuevo León.

¿Qué dijo Santa Fe Klan sobre el cortocircuito en su concierto en Nuevo León?

Hasta el momento, Santa Fe Klan, rapero mexicano, no ha dado alguna declaración respecto a los hechos ocurridos durante su conciertos en el municipio de García.

Sin embargo, compartió algunas fotografías de su presentación durante las Fiestas Patrias en Nuevo León, agradeciendo al público por asistir a su show, además de expresarles su amor.

“Se rifaron raza. Gracias a toda mi banda de García, Nuevo León, que chingón la pasamos con ustedes en esta fecha tan especial, los quiero mucho barrio. Nos vemos pronto”, compartió el artista a través de redes sociales.