Cae mujer por abandono de bebé recién nacida en bote de basura en Yucatán

Una bebé recién nacida en abandono fue localizada en una cubeta dentro de un terreno baldío en Chichimilá, Yucatán, en condiciones de salud críticas la mañana del 20 de octubre. El hallazgo ocurrió gracias a la persistencia de varios perros que, con sus ladridos, alertaron a una vecina.

El descubrimiento de la bebé desató de inmediato los protocolos de emergencia de las autoridades estatales, quienes, además de poner a salvo a la menor que estaba en abandono, lograron la identificación y captura de la responsable.

Tras el aviso de la vecina, policías municipales y paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán acudieron de inmediato al lugar. Se acordonó el terreno baldío y se valoró la situación de la recién nacida, mientras los vecinos permanecían a distancia.

Personal médico garantizó la atención inicial de la menor y se estableció un operativo de búsqueda para localizar a la madre adolescente, que culminó con su detención y traslado al hospital.

Hallan madre que dejó en abandono a bebé; lo hizo por miedo

La responsable, Dulce P. M., de 17 años, fue detenida inmediatamente tras ser localizada; de acuerdo con su declaración preliminar, la joven ocultó su embarazo por temor a la reacción de sus padres, lo que la llevó a abandonar a su hija recién nacida.

Por su parte, la bebé fue valorada por paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán, quienes confirmaron que su estado de salud era delicado, por lo que fue trasladada al Hospital General de Valladolid, donde permanece en cuidados intensivos. La adolescente también fue llevada al hospital, reportándose estable.

Menor detenida es investigada tras abandono de bebé en Yucatán

El caso, catalogado como abandono de bebé en Yucatán, es investigado por la Fiscalía General del Estado, que determinará si Dulce enfrentará cargos por abandono de persona u otros delitos relacionados. Mientras tanto, la DIF estatal inició gestiones para garantizar la protección y bienestar de la menor.

Las autoridades han señalado que la prioridad es la seguridad y recuperación de la recién nacida, mientras se recopilan testimonios y evidencias para esclarecer las circunstancias del hecho.