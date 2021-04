¿Cómo saber qué marcas no realizan pruebas en animales?

El cortometraje ‘Save Ralph’ , difundido por la Humane Society Internacional muestra a un conejo que ‘trabaja’ en el testeo de productos cosmécticos, de aseo personal, medicamentos o ropa ; con este video se busca hacer conciencia sobre los procesos y la “crueldad animal”.

Lo más recomendable es conocer las marcas que son ‘cruelty free', libres de crueldad animal, pero ¿cómo puedes identificar los productos libres de testeo animal? Aquí te lo explicamos.

De acuerdo con Jeffrey Flocken, presidente de Humane Society International, ‘Save Ralph’ es un llamado de atención de que los animales todavía están sufriendo por los cosméticos, y ahora es el momento de que la sociedad se una para prohibirlos a nivel mundial.

“Hoy tenemos una gran cantidad de enfoques confiables y sin animales para garantizar la seguridad del producto, por lo que no hay excusa para hacer sufrir animales como Ralph al probar cosméticos o sus ingredientes”, dijo.

¿Cómo identificar marcas que no prueban productos en animales?

Aquellas marcas que son cruelty free se pueden distinguir gracias al sello que se le otroga únicamente a los productos que comprueban no usar animales en sus procesos de fabricación.

Estos son los pasos que debes seguir para verificar si un producto es libre de crueldad animal.



Debes tener en cuenta que solo hay tres organizaciones que otorgan la certificación ‘cruelty free': PETA, Cruelty Free International y Choose Cruelty Free.

Las tres tienen su listas en sus páginas web donde puedes verificar qué marcas no hacen pruebas con animales

En caso de que el producto no cuente con el sello cruelty free no necesariamente significa que haga pruebas en animales. Aunque hay marcas que están en las listas de las que no hacen este tipo de pruebas, no ponen los sellos en sus productos porque no quieren pagar la licencia de uso. Lo mejor siempre será checar las listas oficiales en internet.

Aunque veas el sello en el producto, asegúrate de dar un paso extra y verifica que, en efecto, no aparezca en las listas de alguna de las tres organizaciones. Algunas compañías ponen el sello sin haber obtenido la certificación.

¿Cuáles son los puntos que deben cumplir las marcas para estar en las listas?

De acuerdo con PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), la marca debe acreditar que su producto final o sus ingredientes no se prueban en animales, no utilizar un proveedor externo que pruebe en animales y no realizar pruebas en animales para vender sus productos en China.

Así que debes tomar en cuenta estas indicaciones para verificar las marcas o productos que no realizan pruebas en animales.