No, no es México: Este es el país con la comida más picante del mundo

¡De no creerse! A pesar de la gran variedad de platillos mexicanos que incluyen un sabor intenso en su elaboración, México NO es el país con la comida más picante del mundo, entonces, ¿cuál es? Esto dicen los expertos.

¿Qué país es el rey de la comida picante?

De acuerdo con diferentes compilaciones de experiencias de viajeros, el rey de la comida picante en el mundo es China, quien tiene en su lista de platillos curiosidades culinarias, como:



Pollo picante de Zaozhuang

Intestino de cerdo picante

Oollo escalfado picante

Todos los platos anteriormente mencionados, se preparan con un derivado del chile conocido como “Soeos Szechuan”, famoso por su extremo sabor. Este condimento se encuentra acompañado de panza de res, intestinos de pato o de cerdo y generalmente se sirve en una sopa, en la que además, se agrega una cantidad de chiles bastante considerable.

China es considerado el país con la comida más picante del mundo | clicasia

Top de países con la comida más picante del mundo

En la actualidad, es sumamente difícil determinar cuáles son los países con la comida más picante del mundo, dado que cada nación tiene costumbres diferentes; sin embargo, sí podemos ofrecer el top de territorios con los platillos que podrían hacer “arder” la lengua a más de uno. Según indican los viajeros, entre los primeros cinco se colocan:



Corea

México

Turquía

India

Indonesia

Los expertos recomienda que, en vez de elegir el lugar con los platillos más picantes, se elija a las comidas con el sabor más intenso. Para esto, podemos basarnos en el Libro Guiness de los Récords, que establece que el Carolina Reaper (o segador de Carolina) es uno de los chiles más fuertes del mundo, solo por debajo del Dragon´s Breath.

El intenso sabor de estos chiles se termina con base a la escala Scoville, que mide el picante de los alimentos a través del contenido en capsaicina.

¿En qué país se come menos picante?

Por muy increíble que parezca, existen países que no toleran nada el picante, por ejemplo, en América del Sur, naciones como Argentina y Uruguay no comen nada que pueda “incendiar” su paladar, pero son solo de las pocas regiones que resaltan, pues el resto del continente come en mayor o menor medida un poquito de chile en sus comidas.