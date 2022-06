Este lunes comenzó la IX Cumbre de las Américas en Los Ángeles, California, Estados Unidos, que culminará hasta el viernes, y donde se reunieron jefes de Estado y otros líderes para abordar cuál es el desafio y las oportunidades de importancia para la región.

Cuba, Nicaragua y Venezuela no fueron invitados a esta Cumbre de las Américas, a pesar de que algunos líderes latinos indicaron que era fundamental que participaran, entre ellos el presidente de México Andrés Manuel López Obrador.

¿Qué es la Cumbre de las Américas?

La Cumbre de las Américas son reuniones periódicas que realizan los presidentes del continente Americano, donde los líderes discuten temas de política común, afirman valores compartidos y se comprometen a acciones concertadas a nivel nacional y regional para abordar desafíos continuos que enfrenta el continente.

La Cumbre de las Américas se realiza aproximadamente cada tres años y tiene importancia porque es la única reunión que convoca a todos los jefes de Estado elegidos democráticamente en Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica.

Este año Estados Unidos fue el anfitrión de la IX Cumbre de las Américas, que se realizó en medio de la polémica cuando algunos mandatarios amenazaron con no asistir si no se invitaba a los países, después de que el gobierno estadounidense anunciara que no invitaría a Venezuela, Cuba y Nicaragua.

¿Cuál es la importancia de la Cumbre de las Américas?

El objetivo de la Cumbre de las Américas es buscar soluciones y desarrollar una visión compartida para el desarrollo de la región en ámbitos de carácter social, económico y político.

“La Cumbre de las Américas es una oportunidad extraordinaria para atraer la atención y movilizar la acción internacional y los foros internacionales y los foros oficiales de partes interesadas son un mecanismo fundamental para garantizar la acción y la rendición de cuentas”. se lee en su página oficial .

¿Quiénes asisten a la Cumbre de las Américas?

Los jefes de Estado y de gobierno, los ministros de Asuntos Exteriores y otros altos funcionarios de los gobiernos de los países de América.





Los jefes de las organizaciones internacionales que integran el Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres. También asisten representantes de la Secretaría de Cumbres de las Américas de la OEA.

Así como Las personas y las empresas de América (partes interesadas). El sector privado, los representantes de la sociedad civil y los grupos históricamente marginados y vulnerables forman parte desde hace tiempo del proceso oficial de la Cumbre.

Sin embargo, solo pueden acudir a la Cumbre de las Américas por invitación del país afitrión.