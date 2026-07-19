¿Cuánto durará la final del Mundial 2026? Horario y duración estimada que tardaría con el show de medio tiempo y hasta penales en el España vs Argentina

Hoy domingo 19 de julio de 2026, el mundo se paralizará con el duelo España vs Argentina, que definirá al gran campeón del futbol en el planeta. Esta edición será histórica al incluir un gran espectáculo musical, lo que modificará el programa habitual del evento. En Azteca Noticias te damos los detalles de a qué hora iniciará y cuánto tiempo durará la final del Mundial 2026, con todo y posibles agregados.

No te pierdas: España vs Argentina: Ver EN VIVO, ONLINE y GRATIS la transmisión de Final Mundial 2026 HOY domingo 19 de julio; por streaming, link libre y en directo por Azteca Deportes

Si te preguntas cuánto tiempo deberás reservar frente al televisor, este será el desglose de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ , de acuerdo con la Federación Internacional de Futbol.

¿A qué hora empieza la final del Mundial 2026 y cuánto dura el tiempo regular?

El silbatazo inicial en el New York New Jersey Stadium se dará en punto de las 13:00 horas (tiempo del centro de México). Un partido de fútbol convencional dura alrededor de 105 minutos (sumando el juego y el descanso). Sin embargo, tras mucha especulación sobre el impacto en el encuentro, la FIFA confirmó que el inédito show de medio tiempo durará un máximo de 17 minutos, contemplando el montaje, la presentación de los artistas y el desmontaje del escenario.

Sumando los 90 minutos de juego, este intermedio ampliado y los tiempos de compensación dictados por el árbitro, el partido España vs Argentina en su fase regular tendrá una duración aproximada de 2 horas y 10 minutos, por lo que el encuentro terminaría cerca de las 15:10 horas (CDMX).

¿Cuánto tiempo tardaría el partido con tiempos extra, penales y show de medio tiempo?

Si la Roja y la Albiceleste terminan empatadas en los 90 minutos reglamentarios, el dramatismo extenderá considerablemente la transmisión. Al tiempo regular y al show de medio tiempo se le agregarían:



Tiempos extra: Dos mitades de 15 minutos, más breves pausas y compensaciones (aprox. 40 minutos adicionales)

Dos mitades de 15 minutos, más breves pausas y compensaciones (aprox. 40 minutos adicionales) Tanda de penales: Si persiste la igualdad, los cobros desde el manchón penal añadirían unos 15 minutos extra

En este escenario límite (tiempo regular + intermedio musical de 17 minutos + alargue + penales), la gran final llegaría a durar hasta 3 horas. El partido concluiría alrededor de las 16:00 horas (CDMX), justo antes de dar paso a la tradicional ceremonia de premiación del campeón mundial.

¿Dónde ver la final del Mundial 2026 España vs Argentina en vivo gratis?

Recuerda que Azteca Deportes tiene la transmisión en vivo del España vs Argentina y el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026 completamente gratis. Sintoniza el Canal 7 de televisión abierta o ingresa al sitio web.