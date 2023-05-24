La época de las elecciones en México está presente, pues en 12 días los estados de Coahuila y el Estado de México elegirán a sus nuevos gobernantes, entre ellos destacan distintos partidos políticos que buscan a través de sus candidatos convencer a los 12 millones de personas inscritas al padrón electoral para este 2023.

Las elecciones 2023 servirán como antesala a las que se esperan el próximo año cuando el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), le ceda su puesto a los aspirantes que en unos meses se sumen a la contienda; con esto en cuenta, es común que se busquen crear partidos políticos para dividir los votos durante el proceso electoral.

¿Qué partidos políticos participan en las elecciones 2023 en Coahuila y Edomex?

El próximo 4 de junio se llevarán a cabo las elecciones de 2023, y para esta ocasión no participan todos los partidos políticos que se encuentran activos en México o en su defecto, lo harán por medio de alianzas temporales, tal es el caso de la contienda por la gubernatura de Coahuila, en donde participan los siguientes candidatos:



Armando Guadiana con Morena .

. Ricardo Mejía con el Partido del Trabajo.

Manolo Jiménez Salinas con el Partido Revolucionario Institucional ( PRI ), Acción Nacional ( PAN ) y de la Revolución Democrática ( PRD ).

), Acción Nacional ( ) y de la Revolución Democrática ( ). Lenin Pérez con la Unidad Democrática de Coahuila (UDC) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

En el caso de las elecciones del Edomex participan menos partidos políticos, tal es el caso del Morena con Delfina Gómez y Alejandra del Moral candidata de “Va por el Estado México” conformada por el PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza.

¿Cuántos partidos políticos hay en México este 2023?

En los últimos años el número de partidos políticos ha ido en aumento, por esta razón la página del Instituto Nacional Electoral (INE) indica que actualmente existen siete partidos registrados de manera oficial, es decir, que pueden participar en las elecciones locales y federales.

Los partidos políticos que hay en México en 2023 y están registrados de manera oficial son:



Partido Acción Nacional ( PAN ) registrado desde 1946

) registrado desde 1946 Partido Revolucionario Institucional (PRI) registrado desde 1946

Partido de la Revolución Democrática ( PRD ) registrado desde 1989

) registrado desde 1989 Partido del Trabajo ( PT ) registrado desde 1993

) registrado desde 1993 Partido Verde Ecologista de México (PV) registrado desde 1986

Movimiento Ciudadano (MC) registrado desde 1999

Morena registrado desde 2014

Actualmente existen siete Partidos políticos registrados de manera oficial en 2023.|Instituto Nacional Electoral

Es importante subrayar que, a nivel local Coahuila y el Estado de México registraron uno para formar parte de las elecciones para gobernador, ayuntamientos y desde luego, diputados locales; se conocen como la Unidad Democrática de Coahuila (UDC) y la Nueva Alianza Estado de México.