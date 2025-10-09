Putin admite que sus misiles derribaron avión de pasajeros de Azerbaiyán

En un hecho poco usual, Vladimir Putin, presidente de Rusia declaró que dos de sus misiles explotaron cerca de un avión de pasajeros de Azerbaiyán, con lo cual causaron su desplome en diciembre de 2024.

El incidente sucedió en Kazajistán el 25 de diciembre de 2024, con el vuelo J2-8243 de Azerbaijan Airlines, el cual despegó en Bakú, capital de Azerbaiyán, y tenía como destino la ciudad rusa de Grozni. No obstante, nunca llegó. El incidente dejó al menos 38 muertos.

En el interior iban 67 personas, de los cuales 62 eran pasajeros y cinco integrantes de la tripulación. Un informe preliminar kazajo confirmó daños externos severos y múltiples perforaciones en el fuselaje.

¿Por qué cayó el avión de Azerbaijan Airlines? Vladimir Putin lo revela

En un encuentro bilateral con el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev en Tayikistán, hoy 9 de octubre de 2025, Putin explicó que dos misiles disparados por la defensa aérea rusa no impactaron directamente la aeronave.

“Los dos misiles lanzados no impactaron directamente el avión; de haber ocurrido, se habría estrellado en el acto, pero explotaron, quizás como medida de autodestrucción, a unos diez metros de distancia. Por lo tanto, el daño no fue causado principalmente por las ojivas, sino probablemente por los restos de los propios misiles”, afirmó el presidente de Rusia.

Según el mandatario, los daños se produjeron principalmente por los escombros de los misiles y no por las ojivas, lo que provocó que el piloto reportara sensación de colisión con aves.

Putin ofrece compensación tras derribo de avión de Azerbaiyán

Putin ofreció disculpas nuevamente y aseguró a Aliyev que Rusia asumirá la responsabilidad legal y proveerá compensación a los afectados. También adelantó que la investigación sobre las causas del accidente tomará tiempo para esclarecer todos los hechos. Aliyev, quien había criticado la reacción inicial rusa por intentar ocultar detalles, agradeció a Putin por su interés personal en la pesquisa.

“Por supuesto, la parte rusa hará todo lo necesario en casos tan trágicos en cuanto a la indemnización y se realizará una evaluación legal de todos los asuntos oficiales. Es nuestro deber, lo repito una vez más, hacer una evaluación objetiva de todo lo ocurrido e identificar las verdaderas causas”, mencionó el presidente de Rusia a Aliyev.