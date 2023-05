Cuco es un perro criollo originario de Comitán, Chiapas. Por su carácter, dulce y amigable en el IMSS lo adoptaron y “contrataron”. El can ya cuenta con “credencial” de empleado.

La historia de Cuco como ayudante de los profesionales de la salud, comenzó cuando llegó a la CDMX acompañando a una caravana de migrantes que arribó al Hospital 25 del IMSS ubicado en la Calzada Ignacio Zaragoza, en la alcaldía de Iztapalapa.

¿Cómo llegó Cuco al IMSS?

De acuerdo a lo relatado por los “compañeros” de Cuco, la procesión con la que llegó el can a CDMX siguió su camino, pero el perro se quedó a apoyar a los vigilantes.

Poco después demolieron el lugar, y Cuco fue rescatado. Fue su temperamento tranquilo, lo que le permitió ganarse el cariño de los trabajadores del IMSS, quienes finalmente lo adoptaron y convirtieron la delegación Norte en la primera y única pet friendly.

¿En qué trabaja Cuco?

Actualmente el can ya cuenta con la “credencial” que lo acredita como empleado del IMSS. La identificación tiene el número de matricula 3113CUCO.

Cuco reparte todo su cariño entre aquellos que más lo necesitan. Ahora es embajador de la donación de sangre, acompaña a familiares depacientes con COVID y no solo eso, apoya en labores de vigilancia.

“Lo que habíamos hecho en la pandemia, en el hospital, fue que mandábamos a Cuco para que estuviera conviviendo con los familiares de los pacientes y como había muchos niños lo agarraban y ahí estaba Cuco.”

“Fue la única vez que salió de la delegación por más de ocho horas, que era su turno. Y así estuvo durante cuatro meses de la pandemia; también llegó más gordito porque le regalaban paletas”, reveló en entrevista José Jenaro Olguín Avilés, jefe de Servicios y Administración de la Delegación Norte del IMSS .

Entrenado para detectar COVID

De acuerdo a sus “empleadores” del IMSS, al principio, se buscó que Cuco detectará el COVID-19, por lo que fue sometido a un intenso entrenamiento con expertos en el ramo para que lo adiestraran.

Desafortunadamente por sus características de raza, olfato y edad no logró especializarse, lo que no ha significado que no sea un elemento destacado en el instituto.

Tan solo en la primera temporada como embajador, Cuco logró con su carisma que se rompiera el récord de donaciones altruistas de sangre.

Hoy, a sus seis años de edad, Cuco goza de buena saludy cuenta el respaldo de todos compañeros de trabajo.