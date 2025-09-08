Así fue el momento en que abandonaron a bebé prematura en la Gustavo A. Madero, CDMX

Tras localizar a una bebé prematura en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), en la Ciudad de México (CDMX), se difundieron imágenes del momento en que una mujer dio a luz en plena vía pública, para posteriormente abandonarla en la colonia Industrial.

La pequeña, de apenas 25 semanas de gestación y con riesgo de sepsis, fue rescatada por un ciclista y posteriormente atendida por policías y paramédicos.

Así captaron a mujer que dio a luz en la Gustavo A. Madero, CDMX

Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento exacto en que una mujer descendió de un automóvil gris y, visiblemente alterada, comenzó a caminar de un lado a otro, casi como si quisiera hacer del baño.

Después se bajó el pantalón y se colocó en cuclillas cerca del vehículo, aparentemente para dar a luz a la bebé de casi 6 meses de gestación .

En las imágenes se observa cómo la mujer toma papel higiénico para limpiarse la sangre y, sin mirar atrás, deja a la recién nacida con todo y placenta, debajo del vehículo.

Al terminar, se sube los pantalones, acomoda sus pertenencias en una mochila y se sube al auto como si nada. El coche arranca y una de las llantas alcanza a jalar a la pequeña, sin llegar a lastimarla.

|Captura de pantalla

¿Cómo fue localizada la recién nacida?

El llanto de la bebé alertó a un ciclista que pasaba por el cruce de la calle Euzkaro y la Calzada de los Misterios, en la colonia Industrial.

De inmediato dio aviso a policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes llegaron al lugar y encontraron a la niña envuelta en una chamarra roja con manchas de sangre.

Uno de los uniformados la cargó para protegerla del frío mientras llegaban los servicios médicos. Minutos después, paramédicos la trasladaron al hospital, donde confirmaron su estado de salud grave:



Síndrome de dificultad respiratoria.

Riesgo de sepsis por las condiciones del parto.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía capitalina ya iniciaron una investigación para localizar a la mujer que abandonó a la menor, apoyándose de las grabaciones de las cámaras de videovigilancia,

Mientras tanto, será el Ministerio Público que definirá el resguardo de la bebé en instituciones de protección infantil, una vez que su condición de salud mejore.