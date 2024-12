Paso de la DANA por España fue devastador; autoridades reconocen que protocolo no fue suficiente

El mazazo de la DANA y de las inundaciones que provocó las peores en la historia moderna de España, fue más que devastador.

Tal vez solo equiparable o incluso menor a la ineptitud con la que las autoridades de la comunidad valenciana ignoraron, omitieron y no difundieron de la manera adecuada las alertas que debieron ser obligatorias por la magnitud de la depresión climatológica lo demuestran los 230 muertos y los cuatro desaparecidos.

“Y que cuando sonaban esas alertas, yo estaba en la calle y estaba agua al cuello; sonaron las alarmas cuando ya había muerto mucha gente”, dijo Emma Marín, manifestante.

Pese a aplicación de protocolos, no fue suficiente: presidente de la comunidad española

Pérdidas que en su gran mayoría pudieron evitarse y que no encuentran consuelo, y menos nueva oportunidad de vida con las ridículas disculpas que a un mes de aquella catástrofe. Llegaron de voz de los culpables.

“Se extendió esa sensación de que la ayuda no llegaba o no era bastante; quiero pedir disculpas a los que así se sintieron, porque aunque se aplicaban los protocolos diseñados, y probados muchas veces en el pasado, sus capacidades de respuesta, no fue suficiente”, externó Carlos Mazón, presidente de la comunidad española.

“Es una pena de cómo está todo": afectado tras paso de DANA

Treinta días después, las protestas y los gritos que exigen justicia se han convertido en el alarido que colapsa las gargantas, no solo de los afectados, sino del residente valenciano común, adherido por pura indignación al movimiento de terrible dolor.

La histórica destrucción ya cumplió 30 días de muerte y horror, aunque la inoperancia de aquellos que en cada oportunidad intercambian promesas por votos hace que parezca recién nacida.

“Llevamos casi un mes y esto está, digamos, como desde el primer día. Es una pena de cómo está todo, las casas derrumbadas, coches que todavía no han salido de las plazas de los garajes y una pena, la verdad que una pena”, comentó un residente valenciano afectado

Para los residentes que sobrevivieron a la DANA , la vida en la comunidad valenciana, en Castilla-La Mancha y en Andalucía, parece destinada a seguir atrapada en el limbo, sin avance real en las labores de limpieza y reconstrucción.

Ni en el método legal para llevar ante la justicia a aquellos que primero ignoraron y luego impulsaron el daño de una tormenta de capacidades destructivas con nulos precedentes.