¿Qué dijo AMLO sobre la reforma para limitar al Tribunal Electoral?

El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dio a conocer su opinión acerca de la reforma que busca limitar las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). El proyecto fue presentado inicialmente por Morena y partidos de oposición.

Al ser cuestionado durante su conferencia matutina de este martes 11 de abril de 2023, AMLO respondió que no estaba informado, pero "no veo con buenos ojos al Tribunal porque ha hecho cosas indebidas", asimismo aseveró que no es un Tribunal confiable.

Posteriormente, AMLO afirmó que no iba a olvidar que "los del INE, les quitaron las candidaturas a los propuestos de Guerrero o Michoacán porque este argumentó que no habían reportado 10 mil pesos". Aunado a ello, dijo que "no hay que limitarlos, sino que haya gente honesta en los tribunales, eso es lo que hay que buscar, no gente que actúa por consigna y no tiene principios ni ideales".

#EnLaMañanera | En medio de la discusión que se mantiene en la Cámara de Diputados que analiza quitarle facultades al #TEPJF esta mañana el presidente @lopezobrador_ consideró que estas autoridades judiciales son mal vistas pic.twitter.com/tkKM0OkGDI — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 11, 2023

¿En qué consiste la reforma que limita al TEPJF?

Cabe recordar que el proyecto original impulsado por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), junto a sus aliados, el Partido del Trabajo (PT), el Verde Ecologista de México (PVEM); asimismo, los partidos de oposición, Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD), contempla una serie de variaciones a cuatro artículos de la Constitución Política: 41, 73, 99 y 105.

Principalmente, la reforma plantea que el Tribunal Electoral no pueda emitir sentencias sobre las decisiones legislativas que resuelva la Cámara de Diputados, el Senado, la Comisión Permanente y los órganos de gobierno del Poder Legislativo.

Asimismo, se estipula que los magistrados electorales no puedan emitir fallos sobre acciones afirmativas, respecto a la paridad de género y grupos vulnerables. Tampoco inmiscuirse en las decisiones que tomen los partidos políticos para designar a sus dirigencias.

Es importante destacar que el único grupo parlamentario que está en contra de la reforma que limita al Tribunal Electoral es Movimiento Ciudadano (MC).