Fiscalía minimiza heridas: Gaby Alatriste denuncia la impunidad en casos de violencia de género

Gaby Alatriste, una valiente víctima de violencia de género, comparte su historia de abuso a manos de quien señala como su agresor: Carlos Miranda Sánchez. Según su denuncia, el 18 de febrero fue golpeada y humillada por alguien que supuestamente era su amigo. Su historia es un llamado a la acción contra la impunidad en casos de violencia de género en México.

¿Amigo o agresor? Gaby Alatriste exige justicia por violencia de género

Las cámaras de seguridad capturaron el momento en que Gaby subió a su coche, con placas “W76 BHX”; sin embargo, no recuerda nada más. A pesar de las heridas físicas, las emocionales parecen ser las más profundas. Con un sistema judicial que a menudo falla, ahora busca justicia y apoyo.

“¿Si supuestamente era mi amigo, supuestamente me quería, tengo rabia de qué manera, me pegó, me drogó por qué me pego? ¿Por qué esa saña?”, expresó Gaby. Las imágenes de las cámaras muestran como aproximadamente 16 minutos después de subirse al vehículo se bajó tambaleándose. Su hermana, Elena, relató que llamó horas después con un ojo morado y en malas condiciones.

15 días para sanar: La revictimización de Gaby Alatriste en la fiscalía

Gaby acudió a la fiscalía, pero enfrentó largas esperas y una atención médica que minimizó sus heridas: “Me dijeron que las lesiones tardarían menos de 15 días en sanar,” quien aún sufre vértigo y dolores de cabeza. La impunidad en casos de violencia de género es alarmante, con menos del 10% de los casos llegando a sentencia.

La historia de Gaby es un recordatorio de la necesidad de apoyo y justicia para las víctimas de violencia de género en México. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 7 de cada 10 mujeres en México han experimentado violencia, pero solo 2 de cada 10 denuncian.

Es crucial que se tomen medidas para combatir esta impunidad y proteger a las víctimas. Es necesario fortalecer los sistemas de apoyo para las víctimas de violencia de género y garantizar que los agresores enfrenten consecuencias legales.