Así puedes presentar una denuncia ante la Profeco

Muchas veces las personas como consumidoras no están satisfechas por actos u omisiones de los proveedores o los prestadores de servicios, por lo que buscan cómo hacer una denuncia ante la Profeco.

Es importante aclarar que es diferente realizar una queja a una denuncia. De acuerdo con información oficial del Gobierno de México por medio de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la primera se refiere a una reclamación formal cuando un proveedor perjudica directamente a un consumidor al no respetar los términos y condiciones en las que se contrata un servicio o se adquiere un bien.

Por otro lado, una denuncia ante la Profeco es para exponer actos y omisiones de un proveedor o prestador de servicios que afecta los intereses de una porción de la sociedad. Por ejemplo, cuando un establecimiento no cuenta con las medidas de seguridad adecuadas, no tiene los precios exhibidos o no los respetam, si no dan kilos o litros correctamente o si un producto se anuncia con publicidad engañosa, entre muchas otras razones.

¿Cómo realizar una denuncia ante Profeco?

En el caso de la denuncia no se está obligado a presentar pruebas de la falta ni se le pedirán datos personales. Lo único que hay que hacer es describir la situación de manera breve y precisa, además, con todos los datos posibles:



Nombre del proveedor

Producto

Servicio

Falta afectada

Domicilio o lugar

Fecha

Para realizar alguna denuncia se deberá enviar un correo a las siguientes cuentas:



Denuncias de establecimientos comerciales: denunciasprofeco@profeco.gob.mx

Denuncias combustibles: denunciasgasolina@profeco.gob.mx

Denuncias Gas LP: denunciasgaslp@profeco.gob.mx

Denuncia Publicidad Engañosa: denunciapublicitaria@profeco.gob.mx

Denuncias telecomunicaciones: denuncias.telecom@profeco.gob.mx

De igual manera se puede llamar al teléfono del consumidor al 55-55-68-87-22.

Por otro lado, cabe recordar que El Buen Fin está a la vuelta de la esquina, pues se llevará a cabo del próximo viernes 18 al 21 de noviembre. En ese sentido, la Profeco hablitó un sitio web para comparar precios y apoyar a los consumidores a cuidar sus carteras. Estará disponible a partir del 14 de noviembre y tendrá diferentes categorías de interés que van desde electrodomésticos, ropa, entre otras.