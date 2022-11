Pasajeros de Volaris en AICM, varados y sin garantía de tomar vuelos

María Hernández llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a las 5 de la mañana de este viernes 4 de noviembre, su vuelo a Miami, Florida, estaba programado para salir tres horas después, pero sin previo aviso la aerolínea Volaris lo canceló.

“Es un martirio para mí y para mi niño, que es especial, lloro de coraje, no es justo y no es la primera vez que ellos nos la hacen”, indicó esta pasajera.

María Hernández solo pide obtener el servicio aéreo por el que ya pagó a Volaris. “A mí me urge viajar a Miami, y por mi niño yo no puedo regresarme, es puro gasto, ¿cómo voy a andar con mi niño de allá para acá?”, expresó esta pasajera.

Tan solo este viernes, en la página de internet del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) se reportaron 41 vuelos cancelados de Volaris, desde y hacia 14 destinos.

Mariana Ballesteros fue otra pasajera afectada, pues su vuelo a Huatulco, Oaxaca, nunca despegó. “Hoy se casa mi hermano, y pues este evento tan importante para mí, yo no lo puedo perder por una aerolínea que ni siquiera te notifica”.

Volaris cancela 168 vuelos y deja varados a pasajeros

Volaris le ha reportado a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) la cancelación de 168 vuelos del 30 de octubre al 3 de noviembre. El argumento: la reducción de operaciones debido a la saturación del AICM.

Pero esto se sabía desde hace meses, y aún así, Volaris sigue vendiendo boletos. El resultado: cientos de pasajeros varados esperando una solución.

La empresa ha dado vales por 2 mil pesos como indemnización, pero los pasajeros aseguran que no es suficiente. Mariana Ballesteros comentó: “Te dicen ‘te reembolsamos el total de tu boleto, más el 25%’, sí, pero ¿y el hotel, y el taxi y si yo ya reservé carro y si yo pagué comidas, si yo ya tengo reservaciones en guías? Eso no me lo paga”.

En el mismo sentido, otro pasajero afectado, Miguel Ángel Güitrón, señaló: “Tú vas a presentar tu queja y te dicen, ‘a ver, cómo, enséñame hasta los calcetines’, pierdes tiempo y no te ayudan, ¿a mí de qué me sirve si van a sancionar a la aerolínea? A mí ya me afectaron”.

Así, los pasajeros aseguran que lo que más les indigna es que Volaris no ha dado la cara, y además siga vendiendo boletos sin garantizar que los vuelos no serán cancelados.