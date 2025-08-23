¿No que están para cuidarnos? Detienen a policía activo con droga en Tabasco

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del estado de Tabasco, en una operación coordinada con la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca, se informó que detienen a policía en servicio por su presunta participación en crímenes relacionados con el narcotráfico. El oficial fue capturado mientras utilizaba su vehículo oficial, una radiopatrulla, para distribuir estupefacientes en la zona.

Detienen a agente de SSPC por narcotráfico usando una radiopatrulla en Tabasco

La detención de este elemento en activo subraya el compromiso del gobierno estatal en su estrategia de “cero impunidad” contra el crimen organizado, una directriz establecida por el gobernador Javier May Rodríguez. La operación tuvo lugar en la ranchería Ixtacomitán, primera sección, dentro del municipio de Centro, en la capital del estado.

Gilberto ‘N’, apodado ‘El Motor’, captura con marihuana y cristal en su poder

El sujeto fue identificado como Gilberto “N”, de 54 años, también conocido por el apodo de “El Motor”. El arresto se realizó con la colaboración del grupo especial Tabscoob. Al momento de su captura, el sospechoso portaba varias bolsas transparentes que contenían una hierba seca con características de la marihuana, así como porciones de una sustancia granulada que coincidía con las propiedades del cristal, una droga sintética.

El oficial detenido y los narcóticos decomisados fueron entregados a las autoridades correspondientes. Ahora, ambos están a disposición de la Fiscalía General del Estado para que se lleven a cabo las investigaciones necesarias y se realicen los trámites legales correspondientes para su procesamiento.

