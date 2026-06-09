NL: Denuncian presunto juicio amañado para ceder predio de 120 hectáreas valuado en 700 mdp en Apodaca

Un predio de aproximadamente 120 hectáreas ubicado en Apodaca, Nuevo León , se encuentra en el centro de una controversia luego de que un litigio terminara con un acuerdo que permitiría transferir gran parte de la superficie a particulares.

El predio, situado en la zona de Agua Fría y considerado una de las reservas territoriales más importantes del municipio, está valuado en alrededor de 700 millones de pesos .

La polémica apunta hacia decisiones tomadas durante la administración del entonces alcalde César Garza Villarreal, periodo en el que se desarrolló el proceso judicial que concluyó con la nulidad de una donación realizada décadas atrás a favor del Ayuntamiento.

Actualmente, aunque la propiedad continúa inscrita dentro del patrimonio municipal, existe documentación que contempla la entrega de la mayor parte del terreno derivada del cumplimiento de una sentencia agraria.

¿Cómo comenzó la disputa por el predio en Apodaca?

La historia se remonta a principios de la década de los noventa, cuando comuneros de la comunidad San Francisco donaron la superficie para proyectos de beneficio colectivo; con el paso de los años, el terreno permaneció registrado a nombre del municipio y fue considerado una reserva estratégica para futuras obras públicas.

Sin embargo, en 2019, Óscar René Cantú Espinoza promovió un juicio agrario reclamando derechos sobre una extensión mayor a las 120 hectáreas actualmente en disputa; la resolución emitida por el Tribunal Unitario Agrario favoreció su demanda y declaró inválida la donación realizada en 1992.

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🚨 Denuncian presunto "juicio amañado" en Apodaca para ceder un terreno municipal de 120 hectáreas (valuado en $700 mdp) a un particular durante la gestión de César Garza. Exalcaldes y ciudadanos exigen intervención federal para recuperar el predio. ⚖️ https://t.co/kAWzZxsCfh pic.twitter.com/1Gksw8pVIH — INFO7MTY (@info7mty) June 8, 2026

Señalan presuntas irregularidades durante el litigio

Uno de los principales críticos del proceso es el empresario Felizardo Elizondo, cuyos familiares participaron en la entrega original de los terrenos; el empresario sostiene que la defensa jurídica del municipio fue insuficiente y cuestiona la manera en que se desarrolló el procedimiento.

"Lo único que pido es que esa propiedad sea regresada al patrimonio del municipio de Apodaca", declaró.

Tras la resolución judicial, los derechos relacionados con el litigio fueron cedidos a Gabriel Orlov Guajardo Muñoz, quien aparece vinculado al acuerdo posterior que permitiría conservar las 120 hectáreas objeto de la controversia, mientras que el municipio mantendría únicamente alrededor de 50 hectáreas.

Piden recuperar el patrimonio municipal

El caso también fue retomado por el exalcalde Francisco Elizondo Sepúlveda, quien en años recientes cuestionó públicamente la pérdida de la superficie y pidió explicaciones sobre el destino de uno de los terrenos con mayor potencial de desarrollo en Apodaca.

Los inconformes sostienen que la reserva territorial podría destinarse a proyectos educativos, deportivos, culturales o de infraestructura pública. Por ello buscan que autoridades estatales y federales revisen el expediente para determinar si existen vías legales que permitan recuperar el terreno para el patrimonio municipal.