¡Emergencia en Veracruz! Alertan por derrame de hidrocarburo en Río Pantepec; zonas de riesgo

La Marina activó el Plan Regional de Contingencia en Veracruz ante un derrame de hidrocarburo en el Río Pantepec, ubicado en la localidad de Citlaltépetl, aproximadamente a 50 kilómetros de Tuxpan.

Los municipios de mayor riesgo son: Álamo y Tuxpan, Veracruz. Petróleos Mexicanos (Pemex) atienden la emergencia.

Personal naval trabaja en la recuperación de hidrocarburo

Por su parte, personal naval colocará barreras de contención y efectuará labores para la recuperación de hidrocarburo. Además, se planea la dispersión con sustancias químicas y desvío del flujo del derrame.

Los primeros informes indican que el derrame se originó en la comunidad de Rancho Nuevo para posteriormente llegar al arroyo Cabellal; sin embargo, las lluvias e inundaciones registradas el norte del estado, provocaron que el petróleo llegara hasta el río Pantepec.

Se estima que podría llegar a las bombas que succionan el agua y alimentan la ciudad de Tuxpan; autoridades ya trabajan para evitar la propagación.

¿Qué medidas se deben seguir ante el derrame de hidrocarburo?

¡Atención, ciudadanos! La Marina alerta a la población de evitar el contacto con zonas contaminadas por el derrame de hidrocarburo.