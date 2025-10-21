¡Emergencia en Veracruz! Alertan por derrame de hidrocarburo en Río Pantepec; zonas de riesgo
Los municipios con mayor riesgo tras el derrame de hidrocarburo en Río Pantepec, Veracruz, son Álamo y Tuxpan.
La Marina activó el Plan Regional de Contingencia en Veracruz ante un derrame de hidrocarburo en el Río Pantepec, ubicado en la localidad de Citlaltépetl, aproximadamente a 50 kilómetros de Tuxpan.
Los municipios de mayor riesgo son: Álamo y Tuxpan, Veracruz. Petróleos Mexicanos (Pemex) atienden la emergencia.
Personal naval trabaja en la recuperación de hidrocarburo
Por su parte, personal naval colocará barreras de contención y efectuará labores para la recuperación de hidrocarburo. Además, se planea la dispersión con sustancias químicas y desvío del flujo del derrame.
Los primeros informes indican que el derrame se originó en la comunidad de Rancho Nuevo para posteriormente llegar al arroyo Cabellal; sin embargo, las lluvias e inundaciones registradas el norte del estado, provocaron que el petróleo llegara hasta el río Pantepec.
Se estima que podría llegar a las bombas que succionan el agua y alimentan la ciudad de Tuxpan; autoridades ya trabajan para evitar la propagación.
🚨 Derrame de hidrocarburos en Río Pantepec, Veracruz— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 21, 2025
La Marina activa el Plan Regional de Contingencia tras emergencia cerca de Citlaltépetl. Municipios en mayor riesgo: Álamo y Tuxpan.
⚠️ Se colocan barreras, se recupera hidrocarburo y se dispersa químico para mitigar daños.… pic.twitter.com/TaPZ4R25QD
¿Qué medidas se deben seguir ante el derrame de hidrocarburo?
¡Atención, ciudadanos! La Marina alerta a la población de evitar el contacto con zonas contaminadas por el derrame de hidrocarburo.