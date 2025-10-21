Logo InklusionSitio accesible
FUERZA INFORMATIVA AZTECA
En Vivo

¡Emergencia en Veracruz! Alertan por derrame de hidrocarburo en Río Pantepec; zonas de riesgo

Los municipios con mayor riesgo tras el derrame de hidrocarburo en Río Pantepec, Veracruz, son Álamo y Tuxpan.

derrame de hidrocarburo en Río Pantepec, Veracruz
Alertan por derrame de hidrocarburo en Río Pantepec, Veracruz|ESPECIAL
Notas
Estados
Escrito por: Fernanda Benítez

Con información de: Silvia Otero

Compartir nota

La Marina activó el Plan Regional de Contingencia en Veracruz ante un derrame de hidrocarburo en el Río Pantepec, ubicado en la localidad de Citlaltépetl, aproximadamente a 50 kilómetros de Tuxpan.

Los municipios de mayor riesgo son: Álamo y Tuxpan, Veracruz. Petróleos Mexicanos (Pemex) atienden la emergencia.

Personal naval trabaja en la recuperación de hidrocarburo

Por su parte, personal naval colocará barreras de contención y efectuará labores para la recuperación de hidrocarburo. Además, se planea la dispersión con sustancias químicas y desvío del flujo del derrame.

Los primeros informes indican que el derrame se originó en la comunidad de Rancho Nuevo para posteriormente llegar al arroyo Cabellal; sin embargo, las lluvias e inundaciones registradas el norte del estado, provocaron que el petróleo llegara hasta el río Pantepec.

Se estima que podría llegar a las bombas que succionan el agua y alimentan la ciudad de Tuxpan; autoridades ya trabajan para evitar la propagación.

¿Qué medidas se deben seguir ante el derrame de hidrocarburo?

¡Atención, ciudadanos! La Marina alerta a la población de evitar el contacto con zonas contaminadas por el derrame de hidrocarburo.

MéxicoEstados

Notas