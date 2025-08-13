Los dos policías de la Ciudad de México (CDMX) que eran investigados por cometer actos sexuales dentro de una patrulla nueva de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) fueron destituidos de su cargo tras los hechos que fueron grabados.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) confirmó que ambos elementos, quienes estaban en proceso de investigación por el personal de la SSC de CDMX, ya fueron dados de baja de la corporación luego de la situación registrada.

¿Qué se sabe de los dos policías de CDMX captados en actos sexuales en una patrulla nueva?

Los hechos fueron dados a conocer tras un video que circuló en redes sociales en el que se observa a dos policías de CDMX realizando actos sexuales a bordo de una patrulla nueva, unidad que forma parte de los vehículos recién entregados para que la vigilancia en los más mil 20 cuadrantes de la capital.

El vehículo usado era parte de la flotilla más de 3 mil 500 patrullas entregadas el 24 de julio. Se trata de unidades equipadas con sistema de alta tecnología en radiocomunicación, señalización visual y acústica.

El 5 de agosto de 2025, la SSC de CDMX informó que personal de la Dirección General de Asuntos Internos de la SSC tomó conocimiento de lo que pasó e inició la carpeta de investigación administrativa interna. En aquella ocasión, se informó que los dos policías fueron identificados y serían citados a rendir su declaración.

¿Por qué puede ser despedido un policía de CDMX?

El Consejo de Honor y Justicia de la SSC de la CDMX es una área que, entre sus facultades, puede resolver, según el caso, con una suspensión correctiva de hasta por 30 días o con la destitución de los policías que incurran en faltas graves. Las medidas que se pueden aplicar a un oficial que sea sujeto de investigación interna son:

Destitución

Es la determinación en la que se ordena la separación del cargo del elemento al que se le inició un procedimiento.

Suspensión temporal de carácter correctivo

Es una sanción que puede imponerse hasta por 30 días naturales y procede contra el elemento que en forma reiterada o particularmente indisciplinada ha incurrido en faltas cuya naturaleza no amerita la destitución.

De la suspensión temporal de carácter preventivo

El Consejo de Honor y Justicia puede decretar la separación del cargo, respecto de aquellos elementos policiacos que se encuentran sujetos a investigación por actos u omisiones de los que puedan derivarse presuntas responsabilidades y cuya permanencia en el servicio a juicio del Pleno, puedan afectar a la corporación o a la comunidad en general.

Aunque si el funcionario público es acusado o imputado por un delito más grave, no solo es destituido, sino que también puede ser denunciado ante la Fiscalía General de Justicia y si el caso escala, el funcionario es presentado ante un juez del Poder Judicial de la CDMX, para definir su situación legal.