¡Decisión histórica! Aprueban destitución del Fiscal General de Texas por hechos de corrupción

La Cámara de Representantes de Texas votó a favor de destituir al fiscal general Ken Paxton, un incendiario conservador y aliado del expresidente Donald Trump que ha sido acusado por sus compañeros republicanos de abuso de poder.

Los 149 miembros de la Cámara votaron 121-23 a favor de la destitución de Paxton tras varias horas de debate en las que la cámara escuchó discursos tanto de los partidarios como de los detractores del impeachment.

El fiscal general Paxton será apartado temporalmente de su cargo a la espera de un juicio en el Senado, donde su esposa, Angela Paxton, es senadora. Para su expulsión definitiva se necesitan dos tercios de los votos del Senado.

JUST IN: The Texas House impeaches Republican Attorney General Ken Paxton following a legislative probe that faulted him for a yearslong pattern of misconduct https://t.co/ImeTu4baQr — CNN (@CNN) May 27, 2023

Los 20 artículos del juicio político acusan a Paxton de ayudar indebidamente a un rico donante político, de llevar a cabo una investigación falsa contra los denunciantes de su oficina a los que despidió, y de encubrir sus irregularidades en otro caso federal de fraude de valores contra él, entre otros delitos.

Espero una rápida resolución en el Senado de Texas, donde tengo plena confianza en que el proceso será justo y equitativo. Ken Paxton / Fiscal general de Texas

El fiscal general ha negado las acusaciones y la semana pasada arremetió contra sus críticos, afirmando que destituirle sería un regalo para el Presidente Joe Biden y su agenda demócrata.

I am beyond grateful to have the support of millions of Texans who recognize that what we just witnessed is illegal, unethical, and profoundly unjust. I look forward to a quick resolution in the Texas Senate, where I have full confidence the process will be fair and just. pic.twitter.com/fEiAroA2DW — Attorney General Ken Paxton (@KenPaxtonTX) May 27, 2023

Destitución del fiscal general divide al republicanismo

El proceso de destitución de Paxton dejó al descubierto la división entre los republicanos de Texas. Algunos apoyaron con vehemencia la destitución del máximo responsable policial del estado.

"El fiscal general Paxton violó de forma continua y flagrante leyes, normas, políticas y procedimientos", dijo el representante David Spiller antes de la votación.

Otros se opusieron con vehemencia a la destitución del fiscal general. John Smithee, un veterano miembro conservador de la cámara, dijo que no hablaba en defensa de Paxton, pero criticó el proceso y dijo que no había pruebas suficientes.

El expresidente Donald Trump, que se presenta a la reelección en 2024, lanzó su apoyo al asediado fiscal general de Texas con un mensaje en su canal de redes sociales Truth Social que llamaba a "Liberar a Ken Paxton."

El fiscal general se ha posicionado en la extrema derecha en temas culturales divisivos. Ha demandado al gobierno de Biden en casi 50 ocasiones para intentar detener lo que ha calificado de "políticas tiránicas ilegales" en cuestiones como la inmigración, el derecho a las armas y la regulación empresarial.

El Fiscal General de Texas es acusado de varios delitos como soborno y abuso de confianza pública. Es el segundo funcionario en ser destituido en 200 años.|Brandon Bell/Getty Images

Los cinco miembros del Comité de Investigación General de la Cámara de Representantes de Texas votaron unánimemente el jueves a favor de recomendar la destitución de Paxton.

"Están mostrando su absoluto desprecio por el proceso electoral", dijo el fiscal general, que ganó fácilmente la reelección el año pasado después de rechazar un desafío en las primarias republicanas de George P. Bush, descendiente de dos ex presidentes.

El comité ha escuchado el testimonio de sus investigadores sobre varios años de presunto abuso de poder por parte de Paxton, incluyendo que proporcionó a su amigo y donante Nate Paul, un promotor inmobiliario de Texas, archivos del FBI relacionados con la investigación de la oficina sobre Paul.

Los artículos de la acusación también alegan que el fiscal general cometió soborno cuando Paul contrató a una mujer con la que Paxton mantenía una relación extramatrimonial.