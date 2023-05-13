Fiscal General de Texas demandó libertad condicional otorgada a migrantes después de finalizar el Título 42

Una nueva polémica gira entorno al Título 42 pese a que ya no está en vigencia. Esta vez, el Fiscal General de Texas, Ken Paxton, demandó la política del gobierno Biden que le permite a los migrantes que llegan a Estados Unidos, bajo el ahora Título 8, quedar en libertad condicional sin tener que comparecer ante un tribunal. Esta acción judicial que busca bloquear la medida ya tuvo éxito en estados como Florida.

De acuerdo con la medida migratoria, los migrantes quedan en libertad condicional por motivos humanitarios si el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) sobrepasa su capacidad.

El memorando, emitido el 10 de mayo, pone en libertad a los migrantes sin fecha de comparecencia ante una autoridad y los deja sin número de registro de extranjeros. Además, se les otorga la posibilidad de concertar una cita con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas o solicitarla por correo electrónico.

“No hay palabras que puedan describir completamente la catástrofe sin paliativos que Joe Biden ha creado en nuestra frontera sur”. Ken Paxton / Fiscal General de Texas

Otros parámetros que establece la nueva política es que la libertad condicional se autoriza cuando un sector de la frontera supera el 125% de su capacidad, si los agentes detienen a siete mil personas al día durante 72 horas o si el tiempo promedio de detención supera las 60 horas.

Fuentes oficiales han establecido que los agentes han tenido varios días en los que la llegada de migrantes a estado por encima de 10 mil.

Desde su llegada al cargo, Ken Paxton ha presentado docenas de demandas contra las políticas migratorias y fronterizas del gobierno Biden. En este caso, a la orden de restricción temporal que solicitó, se sumaron 12 estados: Alabama, Arkansas, Iowa, Kansas, Kentucky, Luisiana, Misisipi, Misuri, Ohio, Carolina del Sur, Tennesee y Virginia Occidental.

BREAKING: We just filed for a temporary restraining order against Biden to stop his unlawful policy aimed at releasing more illegal aliens into neighborhoods across the country as border crossings surge. pic.twitter.com/O7KgzadPqU — Attorney General Ken Paxton (@KenPaxtonTX) May 12, 2023

¿Qué más dijo Paxton sobre las medidas para los migrantes?

El Fiscal General de Texas señaló que "lo que estamos viendo en tiempo real es la destrucción sistemática, deliberada e intencionada de la seguridad fronteriza estadounidense."

Añadió que "mientras el número de cruces fronterizos diarios alcanza máximos históricos y el Título 42 expira, la administración Biden ha anunciado que liberarán a miles de migrantes ilegales cada día, sin siquiera requerir una cita judicial."

La política del gobierno Biden enfrentó otra demanda del fiscal general de Florida, Ashley Moody, que aseguró que la medida es "materialmente idéntica a la libertad condicional".

¿Qué ha dicho la justicia sobre esta política para los migrantes?

El juez federal de Florida, T. Kent Wetherell, se adhirió a los argumentos de Ken Paxton. De acuerdo con su evaluación, dijo que dictó la orden de restricción en su estado por dos semanas hasta que haya una audiencia.

El gobierno Biden respondió firmemente a esta decisión. Señaló que el bloqueo de la política de libertad condicional "perjudica" a los migrantes. Abogados de la Casa Blanca afirmaron que esta medida busca evitar el caos en la frontera porque, según la tendencia actual, a finales de mayo se estarían deteniendo más de 45 mil migrantes.

Pese al bloqueo, la administración Biden dijo que van a cumplir la ley y que evaluarán el siguiente paso en favor de los migrantes.