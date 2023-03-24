Detenciones de migrantes en la frontera entre México y EU, aumentaron 156% en los últimos cuatro meses

Las detenciones de migrantes en el sector de El Paso, en la frontera entre Estados Unidos y México, aumentaron 156% entre octubre y febrero, según un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.

Desde el 1 de octubre hasta finales de febrero hubo 224 mil detenciones de migrantes en el sector de El Paso, uno de los nueve Sectores de la Patrulla Fronteriza que recorren la Frontera Suroeste de Estados Unidos con México, lo que representó un aumento de más del 150% respecto al mismo período del año pasado, dijo el agente Fidel Abarca a Reuters este jueves 23 de marzo.

Según la Patrulla Fronteriza, esta ruta se ha convertido en una de las más utilizadas por los migrantes que intentan cruzar a Estados Unidos, con decenas de miles de detenciones cada mes.

Fidel Baca / Agente Patrulla Fronteriza en El Paso:

“Entre el primero de octubre y fines de febrero, tuvimos más de 224 mil detenciones. Eso será un aumento del 156 % con respecto al mismo período del año pasado”.

Reuters estuvo presente cuando se llevó a cabo una de las operaciones de detención de migrantes, con mujeres y niños puestos bajo la custodia de agentes fronterizos y luego transferidos para su procesamiento.

El sector de El Paso patrulla 268 millas de frontera internacional y abarca 125,500 millas cuadradas.

The El Paso sector has encountered over 224,000 migrants since the beginning of the fiscal year, a 156% increase in comparison to this same time frame the previous year https://t.co/jUxbNW1Dl6 — CBS Austin (@cbsaustin) March 16, 2023

Hombres solteros representan el mayor porcentaje de detenciones en la frontera

"Ahora, lo que típicamente vemos aquí en la estación de Santa Teresa, lo que vemos son adultos solteros que buscan evitar ser detenidos, aquí realmente no vemos personas que se entreguen, no vemos muchas familias, la mayoría de las personas que entrarán en contacto serán adultos solteros que buscan evitar la aprehensión, además, la principal nacionalidad que vamos a ver en esta área serán los ciudadanos mexicanos", aseguró el agente fronterizo desde El Paso, Texas.

Una de las migrantes detenidas al intentar ingresar a territorio estadunidense desde México, aseguró que lo único que quería era volver a ver a su familia, pero que fue mucho esfuerzo para al final no conseguir nada: "Bueno, se siente muy mal porque quieres llegar a tu familia pero no puedes y simplemente caminas y pasas por el túnel. Es mucho esfuerzo pero no queda nada por hacer"., puntualizó Mónica.