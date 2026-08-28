Detienen a dos mexicanos en el aeropuerto de Roma con más de 17 kilos de metanfetamina en sus maletas

Oficiales de la Guardia di Finanza y personal de la Agencia de Aduanas y Monopolios arrestaron a dos ciudadanos de México en el Aeropuerto Internacional Leonardo da Vinci, en Fiumicino, Roma, tras descubrir más de 17 kilogramos de metanfetamina en cristales en sus equipajes de bodega. La droga, conocida popularmente en el mercado ilícito como Shaboo o Ice, viajaba oculta en compartimentos de doble fondo.

Los detenidos llegaron a Italia en un vuelo comercial procedente de Monterrey, el cual realizó una escala previa en la Ciudad de México. Al intentar cruzar los controles aduanales en Roma, la pareja afirmó estar de viaje de vacaciones; sin embargo, incurrieron en contradicciones durante la entrevista con los agentes de seguridad.

#GdiF #Roma @AdmGov maxi sequestro di oltre 17 kg di metanfetamina in cristalli, cd. “shaboo”, all’aeroporto di Fiumicino. La sostanza era nascosta nei doppi fondi di due valigie provenienti dal Messico. Arrestati 2 corrieri messicani.#NoiconVoi pic.twitter.com/X2B9pkTaYS — Guardia di Finanza (@GDF) August 28, 2026

Así descubrieron el cargamento de cristal

La intervención se dio en el marco de una serie de operativos de supervisión intensificados por la temporada alta de viajeros en la capital de Italia. Los agentes del comando provincial de la Guardia di Finanza fijaron su atención en los equipajes de los sospechosos debido a anomalías en el peso y a una rigidez inusual en la estructura de los maletines.

Durante la revisión física de los equipajes, las autoridades detectaron un total de 14 paquetes herméticamente sellados conteniendo 17.415 kilogramos de metanfetamina en cristales. Los paquetes estaban alojados en un doble fondo adaptado en el respaldo de las valigias para evadir la inspección visual simple.

Respuestas evasivas sobre los detalles de su estancia y reservaciones de hospedaje en Roma que levantaron las sospechas de los peritos aduanales.

Todo el peso de la ley contra el tráfico internacional

Tanto el cargamento de metanfetamina como los equipajes quedaron bajo resguardo de la Guardia di Finanza como evidencia física. Los dos viajeros mexicanos fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales del estado de Italia bajo cargos de tráfico internacional de sustancias ilícitas.

Las autoridades en Roma señalaron que las redes del crimen organizado suelen aprovechar el incremento estacional en los flujos turísticos aeroportuarios para intentar introducir drogas sintéticas a Europa mediante correos humanos.