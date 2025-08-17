Mujer es detenida por intento de feminicidio en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

La Fiscalía General del Estado de Chiapas confirmó la detención de Jovana Karina “N”, señalada como presunta responsable del delito de intento de feminicidio, tras atropellar de manera intencional a Ximena Camacho en el barrio Guadalupe de Tuxtla Gutiérrez.

¿Cómo ocurrió el intento de feminicidio en Chiapas?

El hecho ocurrió el pasado 14 de agosto, cuando un reporte del C5 alertó sobre un incidente en la 4ª Norte Poniente y 9ª Poniente Norte. En el lugar, agentes de Tránsito Municipal localizaron a una joven lesionada, identificada como Ximena, quien relató haber sido arrollada por una camioneta BMW blanca con placas del estado de Chiapas.

FGE y SSPyTM detienen a presunta responsable de feminicidio en grado de tentativa

- Por hechos ocurridos en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez#FGEChiapas #089DenunciaAnónima #911Emergencias #JusticiaConHumanismo#CeroImpunidad

Para más información▶️https://t.co/xVrxPEUhmV pic.twitter.com/XZjYQ1WlE8 — FGEChiapas (@FGEChiapas) August 16, 2025

De acuerdo con las primeras investigaciones, la unidad era conducida por Jovana Karina “N”, quien fue detenida en el sitio. El vehículo también fue asegurado como parte de las diligencias.

Investigación con perspectiva de género en Chiapas

El Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, instruyó que el caso se investigue bajo el protocolo de feminicidio en grado de tentativa, con perspectiva de género. Subrayó que no habrá impunidad y que este hecho, como cualquier otro que atente contra la integridad de las mujeres, será sancionado conforme a la ley.

La Fiscalía reiteró su compromiso con la política de Cero Impunidad en casos de violencia feminicida y aseguró que se garantizará el debido proceso legal para deslindar responsabilidades.

Reacción social tras el intento de feminicidio en Chiapas: “¡Ximena no está sola!”

El caso generó indignación social. Desde la colectiva 50+1 Juvenil Chiapas se emitió un pronunciamiento exigiendo justicia y el pleno reconocimiento de que lo ocurrido no fue un accidente, sino un acto de violencia.

El comunicado enfatizó la importancia de que las autoridades actúen con perspectiva de género y rechazó cualquier intento de minimizar los hechos. También llamó a la ciudadanía y a los medios de comunicación a difundir información responsable y a respaldar la exigencia de justicia.

“El ataque a Ximena es un recordatorio de que la vida y la seguridad de las mujeres no pueden seguir quedando en manos de la impunidad”, señalaron.

Cifras de feminicidio en Chiapas

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó que de enero a julio se han registrado 16 feminicidios. Una problemática que se ha mantenido, pues el año pasado durante el mismo periodo se registraron 15 casos de este delito.