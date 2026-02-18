Detienen a Marlen “N”, excandidata a la alcaldía de Totolapan, Morelos, por presuntos vínculos criminales

Este miércoles 18 de febrero, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos, Miguel Ángel Urrutia Lozano, confirmó un golpe operativo en la región oriente del estado. Durante la madrugada, se llevó a cabo la detención de Marlene “N”, quien fuera excandidata por la presidencia municipal de Totolapan durante 2018.

La captura se realizó bajo un fuerte despliegue de seguridad que incluyó a diversas corporaciones de los tres niveles de gobierno.

Operativo por captura de excandidata en Morelos

Cerca de las 3:00 horas, elementos de la Fiscalía General del Estado, apoyados por la Marina, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, ejecutaron una orden de cateo y aprehensión en el municipio de Totolapan.

El jefe de la policía estatal declaró que fue un trabajo conjunto entre la Agencia de Investigación Criminal y fiscalías especializadas en delitos de alto impacto.

CAE EXCANDIDATA PRI DEL PRI-PRD A LA ALCALDÍA DE TOTOLAPAN POR VÍNCULOS DELINCUENCIALES



Excandidata a la Presidencia Municipal de #Totolapan, #Morelos fue detenida por Fuerzas Federales y Estatales acusada de tener vínculos con delincuencia organizada



Marlene Burgos,… pic.twitter.com/UgQDPwEjbM — Verónica Bacaz (@VeroBacaz) February 18, 2026

Detienen a excandidata junto a su hijo de 15 años

Un detalle relevante del informe oficial es que Marlene "N" no fue capturada sola; las autoridades confirmaron que su hijo, un adolescente de 15 años, también fue asegurado durante la intervención.

Al momento de la detención, se les encontró en posesión de dosis de droga y otros objetos que presuntamente se utilizaban para actividades fuera de la ley, los cuales quedaron a disposición del Ministerio Público.

Política de Morelos estaba vinculada con el grupo "La Empresa"

La investigación que llevó a su captura tiene antecedentes públicos. Según las autoridades, Marlene "N" estaría relacionada con el grupo criminal identificado como "La Empresa", una célula que anteriormente operaba bajo la sombra del Cártel del Pacífico y que ahora se hace llamar "Pueblo Unido".

Cabe recordar que, en julio de 2025, circuló un video en redes sociales donde la ahora detenida presuntamente admitía su colaboración con dicha organización durante bloqueos carreteros en la zona.

🚨 #AlertaADN



⚖️⚠️ Detuvieron a Marlén Burgos, excandidata a la alcaldía de Totolapan, Morelos, por presuntos vínculos con la delincuencia organizado pic.twitter.com/rVKObDZPhF — adn Noticias (@adnnoticiasmx) February 18, 2026

¿A dónde llevarán a excandidata de Morelos?

Tras el operativo, Marlene "N" fue preparada para su ingreso al Centro de Reinserción Social Femenil de Atlacholoya, ubicado en Xochitepec. Ahí quedará a disposición del juez que solicitó su captura, quien será el encargado de determinar su situación jurídica en las próximas horas.

Por su parte, el menor de edad deberá seguir un proceso especial de acuerdo con su condición de adolescente.