La búsqueda de justicia por la muerte de Lalito, el joven aficionado de las Chivas asesinado el pasado 24 de octubre durante una serenata al equipo, dio un nuevo avance. Este miércoles, autoridades de Jalisco lograron la detención de Julio Alberto “N”, señalado como uno de los presuntos responsables del ataque que terminó con la vida del adolescente de 16 años.

La captura se logró después de que la Unidad de Investigación Especializada en Homicidios Intencionales, reunió evidencia suficiente para solicitar y ejecutar una orden de aprehensión. El detenido es investigado por homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, debido a que en los hechos también resultaron heridos otros dos jóvenes.

📢 Avance informativo: detienen a segundo implicado en la muerte de un aficionado de Chivas 🚨



👮🏻‍♀️ Agentes de la Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada detuvieron a un hombre señalado por su probable participación en el homicidio de “Lalito”, en Zapopan. (1-2) pic.twitter.com/JODwP4MgHh — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) November 13, 2025

¿Cómo ocurrió el ataque contra Lalito, el aficionado de Chivas?

De acuerdo con las investigaciones, la agresión sucedió afuera del hotel de concentración del Club Deportivo Guadalajara, en avenida Mariano Otero, donde cientos de aficionados se habían reunido para mostrar su apoyo antes del Clásico Tapatío.

Testimonios señalan que varios sujetos descendieron de tres vehículos y comenzaron a golpear y agredir con objetos punzocortantes a tres jóvenes que salían de la serenata rojiblanca. Entre ellos estaba Lalito, quien recibió una herida penetrante en el tórax que le provocó la muerte.

Otro de los presuntos agresores, José Manuel “N”, fue detenido días antes y actualmente permanece en prisión preventiva oficiosa mientras avanza su proceso.

La comunidad despidió a Lalito entre dolor y exigencias

Mientras las autoridades investigan, la comunidad de Santa Anita, en Tlaquepaque, despidió entre lágrimas al joven aficionado. Su féretro blanco fue cubierto con camisetas rojas y blancas, los colores del equipo que tanto amaba. Vecinos y amigos lo recordaron como un adolescente alegre, amable y apasionado por el futbol.

“Era un niño muy querido… todos aquí lo vamos a extrañar”, dijo Jocelyn, una vecina del menor. Su amigo Alexander pidió justicia: “No se vale que haya ido a apoyar a las Chivas y haya pasado esto. No lo voy a olvidar nunca”.

La violencia alrededor del futbol volvió a encender alarmas en Jalisco, donde aficionados y familiares exigen que este crimen no quede impune.

Continúan investigaciones sobre el asesinato del aficionado de Chivas

Con la detención de Julio Alberto “N”, ya son dos los presuntos implicados capturados. Sin embargo, la Fiscalía del Estado informó que continúan las investigaciones para identificar y localizar a todos los responsables del ataque que terminó con la vida de Lalito.

La comunidad espera que estos avances marquen un paso firme hacia la justicia y que hechos como este no se repitan durante eventos deportivos.