Cae presunto responsable del asesinato de Lalito, joven aficionado de Chivas

La Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó la detención de José Manuel 'N', señalado como presunto responsable del asesinato de Lalito, el joven aficionado de las Chivas de la Liga MX que perdió la vida el pasado 24 de octubre durante la tradicional serenata rojiblanca en Zapopan, previo al Clásico Tapatío entre Guadalajara y Atlas.

Detención por el asesinato del joven aficionado de Chivas en Zapopan

De acuerdo con las investigaciones realizadas por las autoridades, el mortal ataque ocurrió sobre la avenida Mariano Otero, frente al hotel de concentración del Rebaño Sagrado, donde cientos de seguidores se reunieron para mostrar su apoyo previo al Clásico Tapatío.

En ese momento, un grupo de agresores descendió de varios vehículos y atacó con objetos punzocortantes a los presentes, provocando la muerte de Lalito y dejando a dos personas más heridas.

🚨 Avance informativo



Los trabajos realizados a través de la Unidad de Investigación Especializada en Homicidios Intencionales fueron determinantes para lograr la imputación de un hombre, presunto responsable de la muerte de un joven aficionado de las Chivas. (1-3) pic.twitter.com/hTTMXrW0TI — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) November 3, 2025

Fiscalía confirma avances en el caso del aficionado de Chivas asesinado

Tras semanas de indagatorias, la Unidad de Investigación Especializada en Homicidios Intencionales logró reunir pruebas sólidas que permitieron ubicar al presunto agresor. A través de un operativo coordinado, José Manuel 'N' fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público.

Durante la audiencia inicial, el Juzgado de Control dictó prisión preventiva oficiosa contra el imputado por los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio. La próxima audiencia para definir su vinculación a proceso quedó programada para el 4 de noviembre a las 12:00 horas, luego de que la defensa solicitara el término constitucional.

La Fiscalía estatal subrayó que este avance representa un paso clave en la búsqueda de justicia para la familia de Lalito, quien fue despedido entre lágrimas por familiares y aficionados en Tlaquepaque. "No queremos más violencia en el futbol", expresaron sus allegados, mientras la sociedad exige que este crimen no quede impune.

"No se vale que haya ido a apoyar a las Chivas y haya pasado esto. Quiero justicia, no lo voy a olvidar nunca", expresó Alexander, amigo cercano del menor.