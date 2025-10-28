Dan el último adiós a Lalito en Jalisco; aficionado de Chivas asesinado durante serenata al Rebaño

La comunidad de Tlaquepaque, despidió entre lágrimas a Lalito, el joven aficionado de las Chivas que fue asesinado durante la tradicional serenata al equipo rojiblanco, realizada la noche del viernes 24 de octubre en Zapopan, Jalisco.

¿Quién era Lalito, el joven seguidor de las Chivas?

El adolescente de 16 años era muy querido en su comunidad de Santa Anita. Vecinos y amigos lo describen como un niño alegre, amable y apasionado por el fútbol.

Su mayor sueño era conocer a los jugadores del Rebaño Sagrado, pero su entusiasmo terminó en tragedia tras el ataque ocurrido cerca del hotel de concentración del equipo.

Durante su funeral, familiares, amigos y vecinos se reunieron para darle el último adiós, donde su féretro blanco fue cubierto con camisetas de Chivas y rodeado de flores rojas y blancas; colores que representaban su pasión por el equipo tapatío.

“Era un niño muy querido, muy amigable y siempre sonreía. Todos aquí lo vamos a extrañar”, compartió Jocelyn, vecina del menor.

¿Cómo murió Lalito en Jalisco?

De acuerdo con los primeros reportes, varios aficionados del Rebaño Sagrado se encontraban en la avenida Mariano Otero, frente al hotel de concentración del equipo, unas horas antes del partido contra Atlas.

En ese punto, los agresores que, según testigos, serían presuntos barristas del equipo rival, descendieron de varios vehículos y comenzaron a golpear y apuñalar a los aficionados.

En una escena de horror, el menor fue brutalmente atacado hasta que las heridas le provocaron la muerte, mientras que sus dos acompañantes también resultaron lesionados.

Elementos de la Policía de Guadalajara acordonaron la zona y realizaron patrullajes para ubicar a los responsables, mientras familiares de Lalito acudieron al lugar y confirmaron su fallecimiento.

Exigen justicia por el asesinato de Lalito

Durante el funeral, la comunidad pidió justicia y un alto a la violencia que rodea al fútbol mexicano.

“No se vale que haya ido a apoyar a las Chivas y haya pasado esto. Quiero justicia, no lo voy a olvidar nunca”, expresó Alexander, amigo cercano del menor.

En medio de la indignación, las autoridades locales informaron que continúan las investigaciones para identificar a los agresores, aunque la comunidad de Tlaquepaque exige que la muerte del joven no quede impune.

