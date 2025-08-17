VIDEO: Aficionados protagonizan riña tras partido de Tigres en Estadio Universitario en Nuevo León

La noche del sábado 16 de agosto, tras el partido de Tigres de la UANL y las Águilas del América, varios aficionados estuvieron involucrados en distintas riñas dentro del Estadio Universitario, en San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

Algunos asistentes fueron captados mientras se golpeaban en la zona de las gradas, mientras que al exterior del estadio también se registraron enfrentamientos, de acuerdo con los videos difundidos en redes sociales.

Captan riña entre aficionados de Tigres y del América en el Estadio Universitario

De acuerdo con testigos, la primera riña ocurrió en las escaleras de la tribuna, donde varios hombres golpearon a un aficionado que vestía una camiseta blanca.

En el video se aprecia cómo las personas alrededor gritaban y silbaban para intentar detener la agresión, mientras los involucrados continuaban lanzando puñetazos, sin que ninguna autoridad interviniera de inmediato.

Después de unos minutos, elementos de seguridad intervinieron para controlar la situación y dispersar a los involucrados, aunque algunos aficionados lograron escabullirse sin ser detenidos.

👊 Tras el 3-1 del América sobre Tigres en el Volcán, la tensión se trasladó de la cancha a la tribuna, donde se registró una pelea entre aficionados al finalizar el encuentro.https://t.co/fatf6d3Qrv#Tigres #América #LigaMX pic.twitter.com/IQQLCLrPas — INFO7MTY (@info7mty) August 17, 2025

Pero la tensión no terminó ahí. Cuando los asistentes comenzaban a retirarse, a las afueras del Estadio Universitario volvió a estallar otra riña, donde varios hombres se enfrentaron a golpes, e inclusive a patadas, mientras las familias buscaban salir del lugar.

Aficionados detenidos tras la riña en partido de futbol en Nuevo León

Autoridades informaron que tres hombres fueron detenidos tras la pelea al término del partido de fútbol, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público por su presunta participación en actos de violencia en eventos deportivos.

Aunque no se reportaron lesionados de gravedad, los hechos generaron preocupación entre los asistentes, en especial entre familias que acudieron con niños.

Pronunciamiento de la Liga MX por la riña en el Estadio Universitario

La Liga BBVA MX emitió un comunicado en el que confirmó que 2 personas fueron detenidas tras los hechos violentos en el Tigres vs. América.

El organismo detalló que no se registraron lesionados y reiteró su postura de rechazo absoluto a cualquier expresión de violencia dentro y fuera de los estadios.

“Reiteramos el rechazo a la violencia dentro y fuera de los estadios y hacemos un llamado a disfrutar del futbol en un entorno sano y familiar” señaló la liga en su mensaje publicado en su cuenta oficial de X.

Asimismo, el comunicado recordó que recientemente también se presentó otro accidente en el Estadio Akron, durante el partido entre Chivas y FC Juárez, donde un aficionado resultó agredido. En ese caso, el Club Guadalajara se comprometió a brindar apoyo legal a la persona afectada.

Por ahora, los detenidos en el Estadio Universitario enfrentarán cargos, mientras la Liga MX analiza posibles sanciones adicionales con el fin de frenar estos actos violentos que empañan al deporte.