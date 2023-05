Juguetes de antes y ahora en el Día del Niño: así se divierten los pequeños hoy

Crecer da nostalgia y es que para muchos una de las mejores etapas de su vida fue en la infancia. EsteDía del Niño comparamos la forma de divertirse y los juguetes de antes y ahora en dos generaciones. ¿Será que los videojuegos podrán dominar sobre los clásicos?

Actualmente, tanto los juegos como los juguetes se han vuelto mucho más tecnológicos, con la incorporación de la Realidad Virtual e incluso de la Inteligencia Artificial (IA). Hay incluso quien asegura que con la modernidad se ha perdido el contacto o interacción entre niños, pues cada vez están más inmersos en las pantallas o dispositivos.

#DíaDelNiño | Baleros, trompos y #yoyos.. ¡esos eran los juguetes con los que muchos nos divertíamos cuando éramos pequeños!



Ahora, los videojuegos de consolas y celulares son los que atrapan a las nuevas generaciones. ¡Cómo cambian las cosas!



“A mí me gusta más el balero. El trompo no le sé tanto, pero el balero y el yo-yo sí", dice Ezequiel, mientras sostiene uno. Su padre intenta insertar el juguete de malabares y tras varios por fin lo logra. “Era lo que con lo que te entretenías antes porque, pues no había tanta tecnología como ahora hay”, afirma para Fuerza Informativa Azteca (FIA).

Doña Alicia, madre de familia, demuestra su habilidad para jugar el clásico yoyo lanzándolo en repetidas ocasiones con una destreza que solo tiene alguien que dedicó horas a jugar con este artefacto que por varias generaciones ha acompañado y ha dadodiversión a los más pequeños. “Ahorita, pues, ahora sí que ya, ya se acabó todo esto na’más el puro celular”, dice sin dejar de jugar.

Por otro lado, Jesús, un adolescente que intenta jugar con el yoyo sin lograrlo, asegura que “más o menos” lo aprendió. Con lo que queda claro que la actualidad lleva a los niños a al mundo digital como algo novedoso.

Axel Peña es un adolescente que gusta de divertirse entre videojuegos. “Empecé a jugar desde los cuatro años a base de mi hermana y sí tengo tiempo conociendo ciertos juegos”, asegura. Su padre se siente atrapado entre generaciones, pues vio nacer los juegos de video, y ha visto como se extinguen los juguetes más antiguos. “Antes, más joven, pues sí, sí jugaba algunos, pero ahorita ya casi viene siendo completamente nuevo para mí", afirma.

Los juguetes tradicionales no mueren

Pero hay quienes, como don José Manuel Casanova, quieren mantener vivos los juguetes de madera. Dos artesanas trabajan con él. Aseguran que los tradicionales, nunca morirán. “No podemos competir con juguetes de línea ni de otro tipo, pero el juguete tiene aceptación porque hay muchas personas que lo recuerdan”, afirma el creador de carros, muebles, aviones y casitas armables, todos hechos a mano.