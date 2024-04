El 13 de abril de cada año se celebra el Día Internacional del Beso, por lo que esta fecha es aprovechada por muchas personas para dar unos cuantos besos a esa persona especial. Sin embargo, el beso puede verse también como un símbolo de protesta en el ámbito político y social.

¿Por qué el Día Internacional del Beso se festeja el 13 de abril?

El Día Internacional del Beso se celebra el 13 de abril en conmemoración del beso más largo de la historia, el cual duró 58 horas, 35 minutos y 58 segundos. El récord fue roto por una pareja tailandesa que, en esa misma fecha, pero del año anterior, también había logrado romper el récord con un beso de 46 horas consecutivas.

El concurso se llevaba a cabo en Tailandia cada año y era organizado por Ripley’s Believe It or Not! en la ciudad de Pattaya. Sin embargo, actualmente por los riesgos que presenta este reto ha sido discontinuado. No obstante, la celebración se ha trasladado al Día Internacional del Beso.

Los 7 besos más emblemáticos de la historia



Es así que te presentamos los 7 besos históricos que marcaron un antes y un después.

El beso de Judas

Este beso es uno de los más significativos en la religión cristiana, ya que mediante este simple acto Judas Iscariote traicionó a Jesús y lo condenó a la cruz. Aunque curiosamente ese acto tenía que suceder para que el hijo de Dios salvara a la humanidad del pecado.

El beso en el Time Square de New York

Una de las fotografías más famosas del mundo es el de un marinero besando a una enfermera en el Time Square de New York después de que el presidente de EU, Harry S. Truman, anunciara el fin de la Segunda Guerra Mundial.

El beso de “los amantes” de Magritte

“Los amantes” es una pintura surrealista de René Magritte realizada en 1928 en la ciudad de París. La obra de arte retrata a dos personas, un hombre y una mujer, con las cabezas cubiertas por una tela blanca mientras se besan.

El beso de Leonidas Brézhnev y Erich Honecker

Corría el año de 1979 cuando Leonidas Brézhnev y Erich Honecker, líderes soviético y alemán respectivamente, se besaron como un acto de solidaridad y amistad. Esto simbolizó la estrecha relación entre los países comunistas.

El beso entre Madonna, Britney Spears y Christina Aguilera

Este icónico beso que implicó a tres de las estrellas pop más reconocidas del momento, Madonna, Britney Spears y Christina Aguilera, ocurrió en los MTV Video Music Awards de 2003. El hecho fue provocativo y simbólico, ya que desafió las normas de género y sexualidad de la época.

El primer beso gay en la televisión

El primer beso gay en la televisión ocurrió en 1991 en la serie estadounidense “L.A. Law”, entre los personajes interpretados por Amanda Donohoe y Michele Greene. Este momento histórico desafió tabúes y contribuyó a la representación LGBTQ+ en los medios de comunicación, marcando un hito en la cultura televisiva.

El beso de la Copa Mundial entre Iker Casillas y Sara Carbonero

Durante la final del Mundial de Futbol de 2010, celebrado en Sudáfrica, Iker Casillas, que acababa de convertirse en campeón del mundo, no pudo evitar besar a su enamorada, la periodista Sara Carbonero, mientras lo entrevistaba, lo que cautivó a millones de televidentes.

¿Cuáles son los beneficios de besar?

Para agregar un pretexto más al Día Internacional del Beso, aquí te decimos cuáles son los beneficios de besar. En primer lugar, al besar ejercitamos más de 30 músculos de la cara, lo cual nos ayuda a mantenerlos tonificados.

Asimismo, besar ayuda a reducir las líneas de expresión, así como a disminuir el estrés, la tensión y la ansiedad. De acuerdo a algunos expertos, al besar durante un minuto podrías quemar hasta 12 calorías, lo que podría influir en el adelgazamiento.