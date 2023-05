Candidatos a la gubernatura de Edomex y Coahuila celebran Día de las Madres 2023

En el marco del Día de las Madres 2023, este 10 de mayo, los candidatos a la gubernatura de Estado de México (Edomex) y Coahuila, celebraron a sus mamás con videos emotivos a través de sus redes sociales.

Rumbo a las elecciones 2023, las cuales se llevarán a cabo el próximo domingo 4 de junio en Edomex y Coahuila, los seis candidatos, mandaron algunas palabras para las madres mexicanas.

Así celebraron el Día de las Madres los candidatos a la gubernatura de Coahiula en elecciones 2023

El candidato a la gubernatura de Coahuila, Manolo Jiménez, compartió un video a través de sus redes sociales donde destacó: “Hoy celebramos a quienes son el soporte más importante que tenemos en nuestra vida. Muchas felicidades a las mamás de Coahuila y de México. Un abrazo y que la pasen muy bien en su día”. También felicitó especialmente a su mamá y a su esposa Paola, quien es madre de cuatro hijos junto con él.

Por otro lado, el candidato de Morena, Armando Guadiana, compartió un video donde habló de su mamá, de quien dijo que “marcó su vida y me impulsó a seguir adelante”. Asimismo, mandó felicitaciones a todas las madres de Coahuila y a su esposa Guadalupe.

Mi madre marcó mi vida.

Ricardo Mejía, por parte del PT, compartió un video con la leyenda: “Muchas felicidades a las madres en su día. Son el corazón de la sociedad y el núcleo de la familia, el ser más preciado. Bendiciones para todas”.

Lenin Pérez, de la coalición Unidad Democrática de Coahuila (UDC) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), compartió una fotografía con las palabras: "¡Feliz Día de las Madres! En especial a mi esposa y a mi madre. Con su dedicación, fuerza y cariño son un regalo que valoro cada instante. Gracias por estar siempre a mi lado y ser el pilar de nuestro hogar. ¡Las amo!”.

¡Feliz Día de las Madres! En especial a mi esposa y a mi madre. 🧡



¿Qué dijeron las candidatas a la gubernatura de Edomex en el Día de las Madres?

La candidata por la coalición PAN, PRI y PRD, Alejandra del Moral, compartió una fotografía de ella junto a sus dos pequeños, de quienes escribió: “Mi vida cambió desde el día que supe que venían en camino. Me han dado fuerza de donde no sabía que podía sacarse y me enseñan todos los días sobre el amor incondicional. ¡Gracias por elegirme como su mamá, ha sido el regalo más grande y maravilloso de todos!”.

Por último, la candidata por parte de Morena, Delfina Gómez, compartió un video para felicitar a todas las mamás mexiquenses y aseguró que son el corazón de las familias y comunidades en el Edomex.