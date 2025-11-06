“Despertaron al tigre de México”: el diputado Carlos Tafolla exige justicia por el asesinato de Carlos Manzo

El diputado independiente de Michoacán, Carlos Tafolla, pronunció un enérgico discurso ante el Congreso tras el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, cuyo crimen calificó como una “ejecución anunciada”. En un mensaje cargado de dolor, indignación y denuncia, el legislador acusó a las autoridades de todos los niveles de haber permitido la tragedia.

“A Carlos Manzo no lo asesinaron, ustedes dejaron que lo asesinaran”, lanzó Tafolla desde la tribuna, señalando directamente al gobierno federal y estatal por su silencio e inacción.

Durante su intervención, el diputado hizo un llamado a no normalizar la violencia que aqueja al país: “No es normal que maten a un doctor, a un taxista, a un periodista o a un presidente municipal, y que pretendan que nos acostumbremos a vivir entre la tragedia”, expresó.

Tafolla lamentó que la esperanza que impulsó movimientos como el de Uruapan haya sido aplastada por la violencia y la indiferencia. Aseguró que México “se está desangrando” mientras los gobiernos “cambian de color, pero siguen robando lo mismo de antes, sólo con playera nueva”.

Diputado señala directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum

El legislador michoacano se dirigió de forma directa a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, para reprocharle no haber atendido las peticiones de ayuda de Manzo: “Doctora Claudia Sheinbaum, usted no puede decir que no sabía. Carlos Manzo le pidió ayuda y usted no lo recibió. Su silencio tiene nombre, rostro, hijos y viuda.”

Con voz firme, denunció que las supuestas estrategias de inteligencia del gobierno son, en realidad, “mediocridad institucional”, pues no han sido capaces de proteger la vida de los ciudadanos ni de los propios representantes municipales.

En un tono desafiante, Tafolla advirtió que la muerte de Carlos Manzo no silenciará al movimiento, sino que lo fortalecerá: “No entendieron que no lo silenciaron, lo multiplicaron. Nosotros seguiremos incomodando.”

El diputado criticó también a los líderes partidistas que, en plena crisis, destinan recursos a campañas políticas y propaganda, mientras el campo, los hospitales y la seguridad pública carecen de presupuesto.

“Para sus intereses personales sí hay dinero; para los agricultores y hospitales, no”, sentenció.

Asegura que la lucha de Carlos Manzo seguirá

Al cierre de su intervención, Tafolla levantó la voz para rendir homenaje a su compañero asesinado: “Mataron su cuerpo, pero no pudieron matar lo que despertó. Despertaron al tigre de México. Somos y seremos Manzo.” El legislador reiteró que el “movimiento del sombrero” continuará su lucha por justicia y por los millones de ciudadanos que exigen un cambio real en el país.