Alistan diputados ampliar plazo de Ejército en tareas de seguridad

Con la abstención del PAN, la Junta directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, aprobó para el próximo martes, 13 de septiembre, discutir y votar la iniciativa reforma al artículo quinto transitorio de la Constitución en materia de Guardia Nacional, a fin de ampliar 5 a 9 años la facultad del Presidente de la Republica de hacer uso del Ejército en tareas de seguridad pública en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial.

Con esto, las fuerzas armadas estarían hasta el 2028 en las calles y no hasta marzo de 2024, como dispone el decreto vigente, así lo planteó la diputada del PRI, Yolanda de la Torre.

El actual Artículo Quinto Transitorio señala que, “durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”.

Durante la reunión privada, el acuerdo de la Junta Directiva de la Comisión, de ponerle fecha del 13 de septiembre a la discusión, fue avalado por el PRI, Morena, PT y Partido Verde. El PAN voto en abstención.

Morena respaldará iniciativa de ampliazión de Ejército en seguridad

Morena anunció que respaldará la iniciativa priista, pues cae en el momento preciso de la discusión y cerrara la puerta a cualquier controversia en contra de las cuatro leyes que aprobó la Cámara de Diputados que le dan a la Sedena el control administrativo y operativo de la Guardia Nacional.

“Yo diría que apoya el contorno de la discusión y si se llega a aprobar, es decir, si se vuelve una reforma constitucional pues será algo que tenga que tomar en cuenta, de una manera muy especial, la Suprema Corte si es que le cae una controversia o una acción de inconstitucional iría en contra de las reformas que aprobamos, aquí, el sábado en la madrugada. Es un ingrediente más para la discusión y para el análisis de la Suprema Corte”, señaló el diputado de Morena, Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales.

Va por México no apoyará propuesta de Ejército en las calles

El PRD desconoció la iniciativa de la diputada del PRI, Yolanda de la Torre, que propone ampliar de 5 a 9 años la presencia del Ejército en tareas de seguridad pública en el país.

Luis E. Chazaro, aclaro que la propuesta no es a nombre de Coalición Va Por México, por lo que afirmo que de aprobarse en comisión será rechazada, incluso hasta por un gran de legisladores del PRI.

“No vamos acompañarla ni el PRD, ni el PAN, ni un gran bloque del PRI, porque justo estamos de no militarizar al país y ella hace un planteamiento en el sentido contrario, eso no está acordado con las presidencias nacionales de PRD, PAN, y PRI y por lo tanto no lo vamos acompañar”, sentenció.

Afirmo que la iniciativa de la legisladora del PRI, no pone en riesgo ni tambalea la Coalición PAN, PRI y PRD.

“Lo digo con toda claridad: No veo riesgo de que la coalición se desquebraje, hemos firmado, está firmada por escrito, una “moratoria constitucional” en materia de Guardia Nacional, que ya votamos en contra, y en materia de la pretendida Reforma Constitucional en materia Electoral”, sostuvo Chazaro.

En tanto, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynez, alertó de una traición del PRI y Morena.

“Es una traición indefendible que prueba la vulgar farsa del voto útil para ampliar la militarización el país”, escribió en su Twitter.