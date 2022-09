Entre reproches, diputados discuten reforma a las Fuerzas Armadas

En medio de reproches y acusaciones, la Cámara de Diputados discute la reforma a la Constitución que ampliará hasta el 2029 el plazo para que las Fuerzas Armadas realicen tareas de seguridad pública, propuesta por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En la discusión, diputados del Partido Acción Nacional (PAN) portaron pancartas en la tribuna con leyendas “sí a la paz”, “sí a la policía civil”, “respeto a la Constitución” “sí a respetar a las Fuerzas Armadas”.

En tanto, los de Movimiento Ciudadano se manifestaron con pancartas en rechazo para lo que acusan será una militarización.

Poco antes de la discusión los líderes del PAN y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), aliados en receso del PRI , llamaron a los diputados priistas a no aprobar la reforma por ser “retrógrada y dañina para nuestro país”.

Morena y PRI dicen que reforma es necesaria por el nivel de inseguridad

No obstante, la Cámara de Diputados inició el debate con el argumento de Morena y del propio PRI de que la reforma es necesaria frente al grado de inseguridad en el país.

“Los motivos es que el estado de cosas en una situación tan difícil, que venía caminando con un potencial expansivo, terrible, casi indetenible, continúa pese a los grandes esfuerzos institucionales y de gestión del Estado en toda su dimensión. El problema ahí está y el planteamiento es que requiere de más tiempo la Guardia Nacional , institución diseñada y creada para encargarse a nivel nacional de la seguridad pública, requiere aún del apoyo tan grande y tan importante de la Marina y del Ejército Mexicano”, justificó Juan Ramiro Robledo, diputado de Morena y presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales.

FIA

PAN, Movimiento Ciudadano y PRD presentaron mociones suspensivas para echar abajo la discusión y que el dictamen se regrese a la Comisión, para ampliar el análisis, pero no pudieron, Morena PT, PVEM y el PRI lo impidieron.

Francisco Huacus Esquivel, del PRD, acusó “que con esta reforma nos dejan claro que no han podido implementar una estrategia que de verdad funcione, ni mucho menos han querido fortalecer a la Guardia como una institución autónoma de la Sedena. Insistimos que las Fuerzas Armadas no son la respuesta para la pacificación del país”.

La oposición alertó visos de una militarización bajo el pretexto de la Guardia Nacional.

“La mayoría indolente y otros, están actuando en la lógica de la sinrazón, esa que suplanta poco a poco la sensatez, ni hipócritas ni retrógradas ni fascistas. Los fascistas son los que utilizan al Ejército en las calles y en otras actividades”, señaló Humberto Aguilar Coronado, diputado del PAN.

Por su parte, Salvador Caro Cabrera, diputado de MC, apuntó sus baterías al PRI.

“Están concentrados en su ambición de someter a la ciudadanía y socavar la democracia, en su obsesión militarista. Ya lo dijo ayer el PT, que quieren un militar en cada esquina. No a la reforma de la impunidad. No a la democracia a cambio de que los santones del PRI sigan impunes y no vayan a la cárcel quienes abusaron, quienes robaron, los que son corruptos”.

“Están con el ejército o con el narco”: Rubén Moreira

Están con el Ejército o están con el narco emplaza Moreira a opositores de reforma

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, aseguró que su partido no ejercerá represalias en contra sus legisladores que voten en contra de la propuesta de ampliar hasta el 2029 la presencia del Ejército y de la Marina en tareas de seguridad pública.

Sostuvo que incluso las críticas de sus aliados del PAN y PRD y de los diversos sectores no tienen fundamento pues es claro que sin la ayuda de la Fuerzas Armadas municipios de varios estados seguirán bajo el asecho del crimen organizado, por lo que es momento de decidir.

“Yo me sentiría mal si regresamos el Ejército a los cuarteles, porque no habría quién defendiera al pueblo en los momentos más extremos, o estamos con el Ejército o están con el narco, tan sencillo”, sentenció el líder de los priistas en San Lázaro.

Hizo votos porque la alianza con el PAN y el PRD no se rompa ya que, aseguró, que la reforma constitucional de ampliar la presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad no daña a México sino por el contrario.