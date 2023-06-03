Juzgado ordenó libertad para dirigentes de fútbol por estampida en El Salvador

Un juzgado de El Salvador ordenó la liberación de cinco dirigentes de fútbol que fueron señaladas como los supuestos responsables de una estampida en un estadio de fútbol que dejó a nueve aficionados fallecidos, luego que llegaran a un acuerdo de conciliación con los familiares de las víctimas y lesionados.

Por la estampida, la policía capturó el 25 de mayo a tres dirigentes del club Alianza, entre ellos el presidente, Pedro Hernández, el gerente de seguridad y la gerente financiera, además del gerente general de Estadios Deportivos de El Salvador (EDESSA) y al encargado de las llaves del estadio Cuscutlán, para ser procesados por homicidio culposo, lesiones culposas y estragos.

Sin embargo, el Juzgado Primero de Paz de San Salvador dictó, por el caso de la estampida, sobreseimiento definitivo contra los cinco imputados con relación al homicidio y lesiones culposas, mientras que para el de estragos resolvió una suspensión condicional del procedimiento por un año durante el cual deberán cumplir una serie de reglas dictadas por el tribunal.

Se ha llegado a un arreglo conciliatorio total en relación a los homicidios culposos y lesiones culposas. A través de toda esta jornada, esta maratón que hemos tenido, creo que hemos tenido el resultado que como defensa nos hemos esperado. Miguel Anaya / Abogado defensor

El 20 de mayo, un total de nueve aficionados murieron y decenas resultaron heridos después de una estampida en uno de los accesos del sector general del estadio Cuscatlán, en la capital San Salvador, un hecho que conmocionó el fútbol a nivel internacional.

La noche del incidente, el gobierno salvadoreño informó que 12 aficionados habían muerto en la estampida, pero días después la Fiscalía General oficializó que había sido una "información errónea".

Una delegación de expertos de FIFA y Concacaf visitarán El Salvador el 14 de junio para analizar la situación actual y establecer los procedimientos de seguridad adecuado en los estadios de fútbol a fin de garantizar la protección y el bienestar de los aficionados y participantes.

"Las investigaciones han determinado que hubo #negligencia en la organización del evento" en el #EstadioCuscatlán, dijo la Fiscalía de El Salvador🇸🇻



Los cargos atribuidos a las personas detenidas son #homicidio culposo, lesiones culposas y estragos (ama)https://t.co/26qPyEAafi — DW Español (@dw_espanol) June 1, 2023

¿Qué ocurría momentos previos a la estampida?

Alianza FC y Club Deportivo FAS disputaban el partido de vuelta de los cuartos de final de los playoffs cuando el encuentro se suspendió tras la estampida que se produjo en la zona general de los banquillos.

El recinto es uno de los estadios más grandes de Centroamérica y tiene un aforo oficial de más de 44.000 personas.

En su momento, la Federación Salvadoreña de Fútbol lamentó el hecho y dijo que aportaría toda la información disponible a la investigación para determinar qué inició la estampida.

Videos aficionados mostraron el desespero de cientos de personas que corrían para no ser alcanzados por la estampida de personas en el estadio Cuscutlán.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo que la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República realizarán una "investigación exhaustiva" sobre los hechos ocurridos en el estadio.