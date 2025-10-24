Trump rompe con Canadá: fin a las negociaciones por polémico anuncio con Ronald Reagan

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a causar revuelo político y económico al anunciar el fin de las negociaciones comerciales con Canadá, tras acusar al país vecino de usar un anuncio fraudulento con la imagen de Ronald Reagan para influir en decisiones judiciales.

En un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump escribió:

“La Fundación Ronald Reagan acaba de anunciar que Canadá ha utilizado fraudulentamente un anuncio, que es FALSO, en el que aparece Ronald Reagan hablando negativamente sobre los Aranceles. El anuncio costó 75,000 dólares. Solo hicieron esto para interferir con la decisión de la Corte Suprema de los EU y otros tribunales. LOS ARANCELES SON MUY IMPORTANTES PARA LA SEGURIDAD NACIONAL Y LA ECONOMÍA DE LOS EU Basado en su comportamiento atroz, TODAS LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES CON CANADÁ QUEDAN POR LA PRESENTE TERMINADAS.”

El mensaje rápidamente generó reacciones entre analistas y medios internacionales, pues podría afectar las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Canadá, socios estratégicos dentro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).