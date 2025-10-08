Trump se reúne con Mark Carney: Avanzan negociaciones comerciales

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, visitó al presidente Donald Trump, en la Casa Blanca, con el propósito de avanzar negociaciones comerciales, y con miras a la revisión del T-MEC.

Aranceles y el “avance” de la negociación

El objetivo central de la visita de Carney —que fue la segunda a la Casa Blanca desde su elección en abril de 2025— fue buscar la flexibilización de los impuestos estadounidenses aplicados a ciertos productos canadienses (particularmente acero y autos), los cuales no están cubiertos directamente por el T-MEC.

Avance significativo sin acuerdo

Aunque no se firmó un pacto, Trump reportó “grandes avances” y se mostró optimista. Este avance significa que la negociación está en camino de resolver el conflicto de impuestos con una desescalada de tensión, enmarcando la disputa como una competencia “natural” entre vecinos y no una ruptura inminente. Trump dejó abierta la posibilidad de renegociar el T-MEC o sustituirlo por acuerdos bilaterales.

¿Cuándo se revisará el T-MEC?

La revisión obligatoria del T-MEC, que ocurre cada seis años, está programada para comenzar en julio de 2026.

¿Cómo y por qué se involucraría México en la revisión?

México es una parte esencial del tratado firmado en 1992, ya que el mismo estableció una zona de libre comercio en América del Norte (México, Estados Unidos y Canadá) y la participación de nuestro país en la renegociación agendada para el siguiente año será crucial para definir negociaciones comerciales.

Además, la agenda de Estados Unidos para 2026 incluirá no solo comercio, sino también temas delicados como la migración, el fentanilo y la política energética mexicana.