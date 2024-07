VIDEO México está “petrificado” por el narcotráfico: Donald Trump

Donald Trump, candidato a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Republicano, aseguró que México es un país controlado por los cárteles del narcotráfico y que el gobierno está “petrificado” por dichas organizaciones de la delincuencia.

“El problema es que México está petrificado ante los cárteles, porque ellos podrían quitar al presidente en dos minutos. Están petrificados ante los cárteles”, declaró en una entrevista para la cadena Fox News.

🔺 ¿Los cárteles mandan en México, pueden quitar a un presidente en dos minutos? 🤔 Eso le dijo Donald Trump a Fox News y dirá más cosas e insultará y repetirá groserías porque está en campaña 🇺🇸🇲🇽#RepúblicaMx con @MLopezSanMartin | https://t.co/MSrQwruYky pic.twitter.com/w4sV19Khqc — adn40 (@adn40) July 25, 2024

En su encuentro, donde estuvo acompañado por su compañero de fórmula J.D. Vance, Trump respondió a la pregunta del periodista Jesse Waters, sorbe si habría un ataque a los cárteles mexicanos, a lo cual el republicano aseguró que sí. “Absolutamente. México tendrá que alinearse realmente rápido o la respuesta será absoluta, Están matando a 300 mil personas al año con el fentanilo que trafican”, declaró Trump.

El también expresidente aseguró que, de volver a la Casa Blanca en las elecciones de noviembre próximo, daría un tiempo corto para que el gobierno de México se encargue de vigilar la frontera con Estados Unidos, pero no espera realmente que lo haga.

“Estoy seguro de que no les irá bien, y entonces verán que empieza la acción. ¿Y saben lo que va a pasar? Vamos a tener mucha gente con vida. Están matando a 300 mil, 350 mil, no a 100 mil o a 90 mil. Me gustaría decir 100 mil. Eso es mucha gente”, sentenció el candidato republicano.

Además, Donald Trump dijo este 25 de julio de 2024 que el multimillonario y director general de Tesla Elon Musk nunca le dijo que planeaba donar 45 millones de dólares para su campaña y agregó que no está de acuerdo con cualquier mandato sobre autos eléctricos.

“No estoy de acuerdo con que todos tengan coches eléctricos”, dijo Trump en una entrevista con Fox News. “Hay que tener una opción, y eso incluye los coches eléctricos”.

Musk, que ha respaldado a Trump, dijo a principios de esta semana que no le había prometido 45 millones de dólares a Trump, luego de un reporte del Wall Street Journal publicado en julio de 2024.