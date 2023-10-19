Protestas de trabajadores del Poder Judicial en vivo: Los bloqueos en la CDMX hoy

El Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) anunció un paro nacional de actividades a partir de este jueves 19 de octubre, en una extensión de sus protestas por la eliminación de 13 fideicomisos, una propuesta que avanzó al Senado y que se discutirá en las próximas horas para su aprobación.

Ante situación y como continuidad a las manifestaciones al exterior de edificios del PJF, así como en calles de la Ciudad de México, para este jueves también se presupuestaron algunas marchas y bloqueos, por lo que a continuación te presentamos el minuto a minuto de calles y avenidas cerradas en CDMX.

¿Qué calles están cerradas por trabajadores del Poder Judicial? Informe minuto a minuto

13:00 HORAS

En este momento se retiran los trabajadores del Poder Judicial de la carretera Picacho-Ajusco. Durante dos horas se mantuvo con reducción de carriles rumbo a Anillo Periférico.

12:35 HORAS

Concluye actividad frente a la SCJN, en el Centro Histórico de la CDMX. Mencionan asistir mañana a partir de las 8:00 de la mañana. Comienzan a replegarse e introducirse a sus inmuebles y la circulación se mantiene libre sobre 16 de Septiembre.

11:30 HORAS

Se empiezan a cerrar distintos edificios del Poder Judicial de la Federación en la CDMX. Entran en paro nacional y se concentran al exterior de algunos inmuebles.

11:14 HORAS

Trabajadores del Poder Judicial mantienen cerrados dos carriles de la carretera Picacho-Ajusco, con dirección a Periférico. Toma previsiones por tránsito moderado.

#AlertaVialFIA | Durante el cuarto día de protestas, trabajadores del #PoderJudicial Federal mantienen cerrado un carril de la #Picacho - Ajusco, dirección Periférico.



Toma tus precauciones. pic.twitter.com/B6JCiWfxhf — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 19, 2023

9:50 HORAS

Al exterior del Juzgado de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles ubicado con el número 366 de avenida Revolución en la colonia San Pedro de los Pinos. Un aproximado de 100 trabajadores comenzaron a manifestar su repudio hacia la iniciativa que propone la extinción de 13 fideicomisos.

Bloquearon la circulación vehicular de la Avenida Revolución, muy cerca del cruce con la calle 11 de Abril. Toma previsiones.

¿Por qué protestan los trabajadores del Poder Judicial?

Debido a la aprobación en el Congreso de una propuesta impulsada por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el cual busca la eliminación de 13 fideicomisos del PJF, equivalente a más de 20 millones de pesos para 2024 y dejando solamente uno sin afectación, se ha generado un completo rechazo de los trabajadores. Consulta en este enlace toda la información referente al paro nacional convocado por el PJF iniciado desde el lunes.

