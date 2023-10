Sindicato de trabajadores del Poder Judicial anuncia paro nacional

El Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (STPJF) anunció un paro nacional a partir de este jueves y hasta el próximo 24 de octubre, en respuesta a la casi inminente eliminación de 13 de los 14 fideicomisos del PJF.

Jueces, magistrados y ministros consultados por Fuerza Informativa Azteca explicaron que al paro convocado al interior del Poder Judicial Federal se pueden unir quienes puedan y quienes quieran.

¿Qué implica el paro nacional del sindicato de trabajadores del Poder Judicial?

Lo anterior porque la convocatoria no implica que en todos los juzgados y tribunales deban suspenderse las decisiones, resoluciones o sentencias que deban dictarse en los próximos días dado que no hay una declaratoria general obligatoria desde el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) además de que la ley debe imperar por el justiciable.

Esto a pesar de que algunos juzgados y tribunales colegiados y de apelación de todo el país anunciaron que declararían inhábiles los próximos días pero esto a discrecionalidad de cada órgano judicial.

Fideicomisos que el Poder Legislativo pretender eliminar son para garantizar un retiro digno a los trabajadores

Por la mañana el Consejo ha insistido en que los fideicomisos que desde el Legislativo se pretenden extinguir no han tenido manejos irregulares, no han sido objeto de observaciones de auditoría y no benefician a ministros en funciones ni en retiro.

Incluso se destacó que se tratan de recursos que garantizan un retiro adecuado para sus trabajadores y no un privilegio para la cúpula judicial.

Además se explicó que la extinción de los fideicomisos repercute en las finanzas del Poder Judicial de la Federación y en el cumplimiento de diversas obligaciones patronales respecto a derechos laborales adquiridos por parte quienes ahí trabajan.